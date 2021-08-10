10 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

В этот день 228 лет назад впервые для посетителей был открыт Лувр Фото: wikipedia.org

Этот день в истории:

в 1793-м – французский Лувр был открыт для посетителей и назывался Центральным музеем искусств Республики. Сегодня это один из самых больших музеев мира, выставляющий до 35 тыс. экспонатов одновременно. Ежегодно Лувр посещают до 10 млн людей;

в 1833-м – основан американский город Чикаго – в то время это был не город, а деревня под названием Уинди-сити с населением менее 200 человек;

в 1876-м – в канадском Онтарио совершен первый в мире междугородный телефонный звонок, расстояние между городами было 13 км;

в 1985-м – американский певец Майкл Джексон за $47,5 млн купил все права на песни британской группы The Beatles.

В этот день родились:

в 1912-м – Жоржи Амаду, бразильский писатель, журналист и политик;

в 1929-м – Олег Стриженов, актер театра и кино;

в 1935-м – Гия Канчели, грузинский композитор и педагог времен СССР;

в 1937-м – Андрей Биба, украинский футболист и тренер;

в 1937-м – Анатолий Собчак, российский ученый-правовед и политик, первый мэр Санкт-Петербурга, отец телеведущей Ксении Собчак;

в 1940-м – Вениамин Смехов, советский актер театра и кино, режиссер и сценарист;

в 1957-м – Андрей Краско, российский актер театра и кино;

в 1960-м – Антонио Бандерас, испанский и американский актер и певец.

В этот день умерли: