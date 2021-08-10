10 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

В этот день 228 лет назад впервые для посетителей был открыт Лувр
Фото: wikipedia.org
Представляем календарь событий этого дня.
Этот день в истории:
в 1793-м – французский Лувр был открыт для посетителей и назывался Центральным музеем искусств Республики. Сегодня это один из самых больших музеев мира, выставляющий до 35 тыс. экспонатов одновременно. Ежегодно Лувр посещают до 10 млн людей;
в 1833-м – основан американский город Чикаго – в то время это был не город, а деревня под названием Уинди-сити с населением менее 200 человек;
в 1876-м – в канадском Онтарио совершен первый в мире междугородный телефонный звонок, расстояние между городами было 13 км;
в 1985-м – американский певец Майкл Джексон за $47,5 млн купил все права на песни британской группы The Beatles.
В этот день родились:
в 1912-м – Жоржи Амаду, бразильский писатель, журналист и политик;
в 1929-м – Олег Стриженов, актер театра и кино;
в 1935-м – Гия Канчели, грузинский композитор и педагог времен СССР;
в 1937-м – Андрей Биба, украинский футболист и тренер;
в 1937-м – Анатолий Собчак, российский ученый-правовед и политик, первый мэр Санкт-Петербурга, отец телеведущей Ксении Собчак;
в 1940-м – Вениамин Смехов, советский актер театра и кино, режиссер и сценарист;
в 1957-м – Андрей Краско, российский актер театра и кино;
в 1960-м – Антонио Бандерас, испанский и американский актер и певец.
В этот день умерли:
в 1907-м – Марко Вовчок (настоящее имя – Мария Вилинская), украинская поэтесса и писательница, переводчик. Ей было 73 года;
в 1946-м – Леон Гомон, основатель первой в мире киностудии – французской Gaumont. Ему было 82 года;
в 1993-м – Владимир Веклич, украинский ученый-инженер, изобретатель троллейбусного поезда, 54 года;
в 2001-м – Станислав Ростоцкий , советский кинорежиссер, 79 лет;
в 2006-м – Степан Олексенко, украинский актер театра и кино, 64 года.
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