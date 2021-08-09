Бульвар Шоубиз
 
09 августа, 2021
 
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9 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

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9 августа 848 лет назад началось строительство Пизанской башни
9 августа 848 лет назад началось строительство Пизанской башни
Фото: depositphotos.com

Представляем календарь событий этого дня.

Этот день в истории:

  • в 1173-м – началось строительство Пизанской башни – одной из самых популярных достопримечательностей современной Италии. Сооружение получило всемирную известность благодаря тому, что в ходе строительства, которое длилось несколько десятилетий, башня начала потихоньку заваливаться на одну сторону. Наклон постепенно увеличивался, пока не был стабилизирован и скорректирован благодаря усилиям по укреплению в конце XX и начале XXI столетий;
  • в 1483-м – открыта Сикстинская капелла, бывшая домовая церковь в Ватикане. Это один из самых значительных памятников культуры и истории эпохи Возрождения. Капелла знаменита росписями на стенах, над которыми работали Сандро Боттичелли, Пинтуриккьо и Микеланджело. Именно в Сикстинской капелле с конца XV века и по сегодняшний проходят конклавы – собрания католических кардиналов, которые после смерти действующего папы римского избирают нового понтифика. Белый дым над Сикстинской капеллой извещает о том, что католический мир получил нового папу;
  • в 1910-м – американец из Чикаго Альва Джон Фишер запатентовал электрическую стиральную машину, до этого стиральные машины приводились в движение руками;
  • в 1974-м – республиканец Ричард Никсон подал в отставку с поста президента США и стал первым главой Белого дома, вынужденным так поступить. Отставка произошла вследствие Уотергейтского скандала – серии журналистских расследований о попытке установить подслушивающие устройства в штаб-квартире Демократической партии в Вашингтоне в ходе президентской избирательной кампании 1972 года, на которой Никсон был избран на второй срок. 

В этот день родились:

  • в 1894-м – Михаил Зощенко, советский писатель, драматург, сценарист и переводчик;
  • в 1914-м – Туве Янссон, финская писательница, автор книг про муми-троллей;
  • в 1938-м – Леонид Кучма, президент Украины в 1994–2004 годах;
  • в 1957-м – Мелани Гриффит, американская киноактриса, жена испанского актера Антонио Бандераса;
  • в 1963-м – Уитни Хьюстон, американская певица, актриса, продюсер и фотомодель;
  • в 1973-м – Александр Пономарев, украинский певец;
  • в 1976-м – Одри Тоту, французская актриса театра и кино.

В этот день умерли:

  • в 1962-м – Герман Гессе, немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе в 1946 году. Ему было 85 лет;
  • в 1975-м – Дмитрий Шостакович, советский композитор, 68 лет;
  • в 2000-м – Виталий Старухин, украинский футболист донецкого "Шахтера", лучший игрок 1979 года в СССР. Ему был 51 год;
  • в 2012-м – Петр Фоменко, советский и российский режиссер театра и кино, 80 лет;
  • в 2014-м – Андрей Баль, советский и украинский футболист и футбольный тренер, 56 лет;
  • в 2016-м – Эрнст Неизвестный, советский и американский скульптор, 91 год.
Теги: Леонид Кучма, Ватикан, смерть, Эрнст Неизвестный, Андрей Баль, Уитни Хьюстон, Антонио Бандерас, календарь, Мелани Гриффит, Александр Пономарев, Одри Тоту, Ричард Никсон, Пизанская башня
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