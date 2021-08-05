5 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

Устрицы относятся к семейству морских двустворчатых моллюсков и считаются чрезвычайно полезными и питательными морепродуктами. Они богаты цинком, кальцием, железом, селеном, витамином А и витамином В12, но имеют низкую энергетическую ценность. Их лучше есть только живыми, иначе они теряют часть своих питательных и вкусовых свойств. Устрицы обычно подаются с кусочком лимона, уксусом или коктейльным соусом. Иногда добавляют сливочное масло и соль.

Еще сегодня отмечается Международный день светофора. Предшественник этого дорожного прибора впервые был установлен 5 августа 1914 в США, в городе Кливленд. У старой версии светофора были только зеленый и красный сигналы.

Первый в мире светофор был изобретен в 1868 году британцем Джеем Найтом. Этот светофор был установлен в Лондоне у здания парламента, имел два семафорных крыла и управлялся вручную. Спустя три года фонарь этого светофора взорвался и ранил полицейского, в итоге об изобретении забыли почти на 50 лет – до 1910 года, когда было разработано и запатентовано первое автоматическое светофорное устройство с фонарями двух цветов.

В Украине первый светофор появился в 1936 году в Харькове.

В православной традиции сегодня именины у Андрея, Аполлинария (Аполлона), Виталия, Трофима, Федора, Феофила и Анны. В католической – у Эмиля и Нонны.

Согласно народным приметам: