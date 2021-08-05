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05 августа, 2021
 
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5 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

Сегодня в мире отмечают Международный день светофора
Сегодня в мире отмечают Международный день светофора
Фото: depositphotos.com

Сегодня Всемирный день устриц. Вначале это был Национальный день устриц в США, но традиция быстро распространилась и на другие страны. Теперь в первых числах августа ежегодно проводятся устричные дни.

Устрицы относятся к семейству морских двустворчатых моллюсков и считаются чрезвычайно полезными и питательными морепродуктами. Они богаты цинком, кальцием, железом, селеном, витамином А и витамином В12, но имеют низкую энергетическую ценность. Их лучше есть только живыми, иначе они теряют часть своих питательных и вкусовых свойств. Устрицы обычно подаются с кусочком лимона, уксусом или коктейльным соусом. Иногда добавляют сливочное масло и соль.

Еще сегодня отмечается Международный день светофора. Предшественник этого дорожного прибора впервые был установлен 5 августа 1914 в США, в городе Кливленд. У старой версии светофора были только зеленый и красный сигналы.

Первый в мире светофор был изобретен в 1868 году британцем Джеем Найтом. Этот светофор был установлен в Лондоне у здания парламента, имел два семафорных крыла и управлялся вручную. Спустя три года фонарь этого светофора взорвался и ранил полицейского, в итоге об изобретении забыли почти на 50 лет – до 1910 года, когда было разработано и запатентовано первое автоматическое светофорное устройство с фонарями двух цветов.

В Украине первый светофор появился в 1936 году в Харькове.

В православной традиции сегодня именины у Андрея, Аполлинария (Аполлона), Виталия, Трофима, Федора, Феофила и Анны. В католической – у Эмиля и Нонны.

Согласно народным приметам:

  • В этот день начиналась активная работа в полях: "Долго спать – добра не видать", "В страду одна забота – не стояла бы работа".
  • Если вечером начинал стелиться туман – значит, погода будет хорошая.
  • Перед самым рассветом звезды ярко сверкают – это к дождям через два-три дня.
Теги: праздники, изобретения, календарь, отдых, светофор, лето
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