Бульвар Шоубиз
 
04 августа, 2021
 
Новости

4 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сегодня в мире отмечают день рождения шампанского
Сегодня в мире отмечают день рождения шампанского
Фото: depositphotos.com

Сегодня Международный день спелеолога, а еще сегодня в мире отмечают день рождения шампанского.

Создание шампанского приписывают французскому монаху Пьеру Периньону, которому впоследствии установили памятник в провинции Шампань и в честь которого назвали одну из самых дорогих марок – Dom Perignon. Монах отвечал за сохранность вин в погребах бенедиктинского монастыря и обнаружил несколько бутылок с забродившим вином. Поначалу он хотел их вылить, но, попробовав, решил поэкспериментировать – брал разные сорта винограда, купажировал, менял время и температуру выдержки.

4 августа 1668 года Периньон преподнес настоятелю монастыря результат своего эксперимента – то, что в дальнейшем было названо шампанским.

В православной традиции сегодня именины у Агапия, Алексея, Зины, Куприана, Корнилия, Михаила, Марии и Маркеллы. В католической – у Доминика, Иоанна и Протаса.

Согласно народным приметам:

  • если в этот день  постоянно гремит гром, обязательно начнется и град;
  • если в этот день будет гроза, будет вдоволь сена.
Теги: праздники, православие, календарь, традиции, виноград, лето
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Дальнейшее объединение России и Беларуси означает почти полное враждебное окружение Украины – "Сила и честь"
Дальнейшее объединение России и Беларуси означает почти полное враждебное окружение Украины – "Сила и честь"
Микитась: Вопрос "Укрбуду" – это отчасти и вопрос госбезопасности. В разворовывании компании прослеживается русский след, и не я первым это озвучил
Микитась: Вопрос "Укрбуду" – это отчасти и вопрос госбезопасности. В разворовывании компании прослеживается русский след, и не я первым это озвучил
Глава Черниговской области Коваленко впервые прокомментировала свою отставку
Глава Черниговской области Коваленко впервые прокомментировала свою отставку
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Досадный факт". Энистон заявила, что перестала общаться с друзьями, которые отказываются прививаться от коронавируса
"Досадный факт". Энистон заявила, что перестала общаться с друзьями, которые отказываются прививаться от коронавируса
4 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
4 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Девочка-лето. Солнечная, светлая и очень милая", "Такой красивый цвет платья". Внучка Ротару восхитила новым образом
"Девочка-лето. Солнечная, светлая и очень милая", "Такой красивый цвет платья". Внучка Ротару восхитила новым образом
Как выглядит мать Потапа. Каменских показала редкое фото со свекровью
Как выглядит мать Потапа. Каменских показала редкое фото со свекровью
"С такой фигурой я бы голая ходила". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала свою фигуру в платье
"С такой фигурой я бы голая ходила". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала свою фигуру в платье
Как британская королевская семья поздравила жену принца Гарри с 40-летием
Как британская королевская семья поздравила жену принца Гарри с 40-летием
Топ-5 трогательных фото знаменитостей, которые кормят детей грудью
Топ-5 трогательных фото знаменитостей, которые кормят детей грудью
"Мега ноги", "Какая шикарная фигурка". Никитюк сфотографировалась в бикини на водном скутере
"Мега ноги", "Какая шикарная фигурка". Никитюк сфотографировалась в бикини на водном скутере
Брежнева показала новые фото своих дочерей
Брежнева показала новые фото своих дочерей
"А что, Павлик еще не заработал на квартиру, что снимаете?" Репяхова рассказала, почему они с мужем арендуют жилье
"А что, Павлик еще не заработал на квартиру, что снимаете?" Репяхова рассказала, почему они с мужем арендуют жилье
"Жанна красивше и красивше, вот что значит разбираться в мужчинах". Бадоева показала идеально стройные ноги
"Жанна красивше и красивше, вот что значит разбираться в мужчинах". Бадоева показала идеально стройные ноги
  Люленов рассказал, как сложились отношения с Поляковой после их публичного поцелуя в губы
  Люленов рассказал, как сложились отношения с Поляковой после их публичного поцелуя в губы
"Жаришка", "Правильные рефлексы", "Секси". Ефросинина перед камерами погладила себя внизу живота
"Жаришка", "Правильные рефлексы", "Секси". Ефросинина перед камерами погладила себя внизу живота
4 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
4 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Если это так, мы только порадуемся", "Вам идет материнство". Молодая жена Петросяна ответила на слухи о новой беременности
"Если это так, мы только порадуемся", "Вам идет материнство". Молодая жена Петросяна ответила на слухи о новой беременности
"Бюст шикарный", "Бесподобные". Джанабаева, недавно родившая третьего ребенка, показала грудь
"Бюст шикарный", "Бесподобные". Джанабаева, недавно родившая третьего ребенка, показала грудь
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS