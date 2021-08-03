Бульвар Шоубиз
 
03 августа, 2021
 
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3 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

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3 августа 243 года назад открылся знаменитый миланский оперный театр "Ла Скала"
3 августа 243 года назад открылся знаменитый миланский оперный театр "Ла Скала"
Фото: depositphotos.com

Представляем календарь событий этого дня.

Этот день в истории:

  • в 1778-м – в Милане открылся оперный театр "Ла Скала", который со временем стал центром мировой оперной культуры. Специально по этому случаю в новом здании прошла премьера оперы Антонио Сальери "Признанная Европа".
  • в 1922-м – на нью-йоркском радио применен первый в мире звуковой радиоэффект: двумя кусками дерева было имитировано хлопанье дверью.
  • в 1955-м – в Лондоне прошла премьера абсурдистской пьесы Самуэля Беккета "В ожидании Годо". Половина зрителей покинула зал во время представления, не поняв творческого замысла автора.
  • в 1963-м – The Beatles в последний раз выступили в ливерпульском клубе The Cavern ("Пещера").
  • в 1992-м – легкоатлет по прыжкам с шестом Сергей Бубка в Падуе установил мировой рекорд, взяв высоту 6 м 12 см.

В этот день родились:

  • в 1910-м – Вацлав Дворжецкий, польский актер театра и кино, уроженец Киева, известен работами в фильмах "Щит и меч", "Красное и черное", "Забытая мелодия для флейты". Отец актеров Владислава и Евгения Дворжецких.
  • в 1946-м – Николай Бурляев, российский актер, известен по фильмам "Иваново детство", "Служили два товарища", "Андрей Рублев", "Лермонтов".
  • в 1958-м – Александр Невзоров, российский журналист, публицист и телеведущий.
  • в 1967-м – Матье Кассовиц, французский актер, кинорежиссер и сценарист, стал популярен благодаря картинам "Пятый элемент", "Амели", "Мюнхен".
  • в 1992-м – Александра Зарицкая, украинская певица, солистка группы Kazka.

В этот день умерли:

  • в 1987-м – Иван Миколайчук, украинский актер, кинорежиссер, сценарист, композитор. Среди ключевых его работ – фильмы "Тени забытых предков", "Каменный крест", "Захар Беркут", "Пропавшая грамота", "Белая птица с черной отметиной". Ему было 46 лет.
  • в 1994-м – Иннокентий Смоктуновский, советский актер, 69 лет.
  • в 1998-м – Альфред Шнитке, советский композитор и пианист, теоретик музыки, 63 года.
  • в 2008-м – Александр Солженицын, российский писатель и публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе 1970 года. Ему было 89 лет.
  • в 2009-м ­– Сергей Кузьминский, украинский музыкант, диджей, вокалист рок-группы "Братья Гадюкины", 46 лет.
  • в 2011-м – Николай Петров, российский пианист и педагог, 68 лет.
Теги: смерть, Ла Скала, история, календарь, лето
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