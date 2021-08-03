3 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

3 августа 243 года назад открылся знаменитый миланский оперный театр "Ла Скала" Фото: depositphotos.com

Этот день в истории:

в 1778-м – в Милане открылся оперный театр "Ла Скала", который со временем стал центром мировой оперной культуры. Специально по этому случаю в новом здании прошла премьера оперы Антонио Сальери "Признанная Европа".

в 1922-м – на нью-йоркском радио применен первый в мире звуковой радиоэффект: двумя кусками дерева было имитировано хлопанье дверью.

в 1955-м – в Лондоне прошла премьера абсурдистской пьесы Самуэля Беккета "В ожидании Годо". Половина зрителей покинула зал во время представления, не поняв творческого замысла автора.

в 1963-м – The Beatles в последний раз выступили в ливерпульском клубе The Cavern ("Пещера").

в 1992-м – легкоатлет по прыжкам с шестом Сергей Бубка в Падуе установил мировой рекорд, взяв высоту 6 м 12 см.

В этот день родились:

в 1910-м – Вацлав Дворжецкий, польский актер театра и кино, уроженец Киева, известен работами в фильмах "Щит и меч", "Красное и черное", "Забытая мелодия для флейты". Отец актеров Владислава и Евгения Дворжецких.

в 1946-м – Николай Бурляев, российский актер, известен по фильмам "Иваново детство", "Служили два товарища", "Андрей Рублев", "Лермонтов".

в 1958-м – Александр Невзоров, российский журналист, публицист и телеведущий.

в 1967-м – Матье Кассовиц, французский актер, кинорежиссер и сценарист, стал популярен благодаря картинам "Пятый элемент", "Амели", "Мюнхен".

в 1992-м – Александра Зарицкая, украинская певица, солистка группы Kazka.

В этот день умерли: