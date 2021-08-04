4 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

В этот день в 1902-м был открыт Гринвичский пешеходный туннель под рекой Темзой, связывающий две части Лондона – Гринвич на юге с Собачьим островом на севере
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Представляем календарь событий этого дня.
Этот день в истории:
в 1902-м – открыт Гринвичский пешеходный туннель под рекой Темзой. Длина туннеля – 370 метров.
в 1922-м – похороны 75-летнего американского и канадского ученого и изобретателя Александра Белла. Он был одним из основоположников телефонии, основателем компании American Telephone and Telegraph Company, определившей дальнейшее развитие телекоммуникационной отрасли в США. В этот день в знак скорби 13 млн телефонов по всей Северной Америке молчали в течение минуты.
в 1934-м – на заводе "Криворожсталь" запущена первая доменная печь.
В этот день родились:
в 1854-м – Мария Заньковецкая, украинская театральная актриса.
в 1901-м – Луи Армстронг, выдающийся американский джазовый музыкант.
в 1954-м – Анатолий Кинах, премьер-министр Украины в 2001–2002 годах, политик и предприниматель.
в 1955-м – Билли Боб Торнтон, американский актер, кинорежиссер и певец, лауреат кинопремии "Оскар" за сценарий к фильму "Отточенное лезвие".
в 196-м – Барак Обама, американский политик, 44-й президент США в 2009–2017 годах.
в 1970-м – Глеб Самойлов, советский и российский рок-музыкант, бывший участник группы "Агата Кристи".
в 1981-м – Меган, герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри, герцога Сассекского, бывшая американская киноактриса и фотомодель.
В этот день умерли:
в 1983-м – Юрий Левитан, диктор Всесоюзного радио СССР. Ему было 68 лет.
в 2016-м – Зинаида Шарко, актриса театра и кино, 87 лет.
в 2019-м – Вилли Токарев, советско-американский автор и исполнитель песен в жанре шансон, 84 года.
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