3 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

Впервые арбузы начали выращивать еще во 2 веке до нашей эры в Древнем Египте. Арбуз часто помещали в усыпальницы фараонов как источник пищи в их загробном существовании (в частности, семена были обнаружены в гробнице Тутанхамона). Кроме того, он изображался на стенах гробниц и упоминался во многих медицинских рецептах древних папирусов.

Из интересного:

самым тяжелым арбузом в мире считается сорт Carolina Cross, который может достигать веса до 90 кг.

самым дорогим в мире стал арбуз сорта "Дэнсукэ", который продали в 2014 году на аукционе в Токио за 350 тыс. иен (около $3,5 тыс.).

В православной традиции сегодня именины у Георгия (Егора, Юрия), Евгения, Ивана, Онуфрия, Петра, Семена, Федора, Анны и Ефросиньи. В католической – у Лидии, Августа (Августина) и Никодима.

Согласно народным приметам: