3 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

Впервые арбузы начали выращивать еще во 2 веке до нашей эры в Древнем Египте. Арбуз часто помещали в усыпальницы фараонов как источник пищи в их загробном существовании (в частности, семена были обнаружены в гробнице Тутанхамона). Кроме того, он изображался на стенах гробниц и упоминался во многих медицинских рецептах древних папирусов.
Из интересного:
В православной традиции сегодня именины у Георгия (Егора, Юрия), Евгения, Ивана, Онуфрия, Петра, Семена, Федора, Анны и Ефросиньи. В католической – у Лидии, Августа (Августина) и Никодима.
Согласно народным приметам: