6 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

Это было первое в истории применение атомного оружия против людей. В первые дни погибли больше 140 тыс. человек, в последующем жертвами лучевой болезни стали еще несколько десятков тысяч человек. Всего от последствий взрыва скончались 237 тысяч японцев.

Сегодня в Хиросиме на памятнике жертвам бомбордировки выгравированы слова: "Спите спокойно, ошибка не повторится". Недалеко от памятника расположен Мемориальный музей мира, возле которого висит колокол с надписью "Пусть каждый проходящий мимо ударит в колокол, чтобы тот всегда напоминал нам об угрозе атомной войны".

В первую пятницу августа – в этом году она выпала на 6-е число – отмечается неофициальный Международный день пива. Впервые этот день начала отмечать в 2007 году в США. Спустя четыре года этот праздник из провинциального превратился в международный, который отмечается минимум в 138 городах мира. Цель праздника – дать еще одну возможность людям собраться вместе в хорошей компании, выпить пива и пообщаться.

В православной традиции сегодня именины у Афанасия, Анатолия, Бориса, Романа, Глеба, Давида, Иллариона, Ивана, Капитона, Николая, Феофила и Кристины. В католической – у Славомира и Якова.

Согласно народным приметам: