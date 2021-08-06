Бульвар Шоубиз
 
06 августа, 2021
 
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6 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

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Сегодня в мире отмечают Международный день пива
Сегодня в мире отмечают Международный день пива
Фото: depositphotos.com

Сегодня в мире отмечают Международный день "Врачи мира за мир" и Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Оба дня связаны между собой, поскольку приурочены к одному и тому же трагическому дню в истории ХХ века. 6 августа 1945 года американская авиация сбросила бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.

Это было первое в истории применение атомного оружия против людей. В первые дни погибли больше 140 тыс. человек, в последующем жертвами лучевой болезни стали еще несколько десятков тысяч человек. Всего от последствий взрыва скончались 237 тысяч японцев.

Сегодня в Хиросиме на памятнике жертвам бомбордировки выгравированы слова: "Спите спокойно, ошибка не повторится". Недалеко от памятника расположен Мемориальный музей мира, возле которого висит колокол с надписью "Пусть каждый проходящий мимо ударит в колокол, чтобы тот всегда напоминал нам об угрозе атомной войны".

В первую пятницу августа – в этом году она выпала на 6-е число – отмечается неофициальный Международный день пива. Впервые этот день начала отмечать в 2007 году в США. Спустя четыре года этот праздник из провинциального превратился в международный, который отмечается минимум в 138 городах мира. Цель праздника – дать еще одну возможность людям собраться вместе в хорошей компании, выпить пива и пообщаться.

В православной традиции сегодня именины у Афанасия, Анатолия, Бориса, Романа, Глеба, Давида, Иллариона, Ивана, Капитона, Николая, Феофила и Кристины. В католической – у Славомира и Якова.

Согласно народным приметам:

  • Если на этот день выпадает полнолуние, погода будет такой же до конца лета.
  • Чайки часто на воду садятся – к дождю.
Теги: пиво, праздники, ядерная бомба, календарь, отдых, лето
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