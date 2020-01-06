100 Years. Вышел клип рэпера Lil Bean. Видео

Американский хип-хоп-певец Lil Bean на своем YouTube-канале презентовал клип на трек 100 Years. Композиция и клип были созданы вместе с рэпером Shooter Gang Kony. Как таковой сюжет в ролике отсутствует. В кадре исполнители появляются исполняющими трек. Локации, представленные в видео, это улицы города, полузаброшенные и недостроенные помещения, площадка, огражденная забором с сеткой, уходящая в подвал лестница.
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