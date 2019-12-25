"Коляда". Баба Доцька выпустила клип на авторскую колядку. Видео
Украинская артистка оригинального жанра и певица Баба Доцька (Марина Максимив) на своем YouTube-канале презентовала клип на трек "Коляда". "Это произошло внезапно. Нота за нотой, слово к слову и... появилась колядка. Даже не так, она выпросилась именно в это время. Очень хочу, чтобы и вы ее услышали. Не просто послушали, а услышали. Счастливого Рождества!" – написала она. Авторы песни – Марина Максимив, Наталья Сандецкая, Андрей Томенчук. В ролике сама исполнительница, а также другие женщины появляются в кадре, исполняя композицию.
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