20-летняя дочь Немцова спустя девять месяцев после развода показала нового жениха

Дина Немцова о новом избраннике: Есть чувство, что мы стали еще ближе Фото: dinanemtsova_ / Instagram

"В эту субботу мы с женихом ездили на мастер-класс по аутентичному общению", – написала Дина Немцова. Дочь политика пока не разглашает дату свадьбы с новым избранником.

Скриншот: dinanemtsova_ / Instagram

На своей странице в Instagram она разместила еще одно совместное фото с женихом.

"В субботу были на мастер-классе по аутентичному общению. Одно из заданий – с закрытыми глазами трогать руки и лица друг друга, а перед этим смотреть друг другу в глаза. Сначала хочется смеяться, как будто включается защитный механизм. А потом становится очень тепло на душе. Есть чувство, что после этого мы стали еще ближе", – написала она.

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