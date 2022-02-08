20-летняя дочь Немцова спустя девять месяцев после развода показала нового жениха

"В эту субботу мы с женихом ездили на мастер-класс по аутентичному общению", – написала Дина Немцова. Дочь политика пока не разглашает дату свадьбы с новым избранником.
На своей странице в Instagram она разместила еще одно совместное фото с женихом.
"В субботу были на мастер-классе по аутентичному общению. Одно из заданий – с закрытыми глазами трогать руки и лица друг друга, а перед этим смотреть друг другу в глаза. Сначала хочется смеяться, как будто включается защитный механизм. А потом становится очень тепло на душе. Есть чувство, что после этого мы стали еще ближе", – написала она.
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Дина Немцова (2002) – дочь политика Бориса Немцова и российской журналистки Екатерины Одинцовой.
В августе 2020 года Дина Немцова вышла замуж. Ее избранником стал студент Московского государственного университета Денис Матевосов. В марте 2021 года пара обвенчалась, а 18 мая Немцова сообщила о разводе.