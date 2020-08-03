18-летняя дочь Немцова вышла замуж. Фото

18-летняя дочь убитого российского политика Бориса Немцова Диана на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в свадебном платье в компании своего мужа – студента Московского государственного университета (МГУ) Дмитрия Матевосова.
"Я тебя люблю, Дмитрий Матевосов. Все подробности скоро у меня на странице. А пока – отмечаем", – подписала она снимок.
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Я тебя люблю @_mmd_888_ Все подробности скоро на @tatler_russia и у меня на странице. А пока мы отмечаем
Супруг Немцовой также обнародовал в Instagram свадебное фото с женой, назвав ее "лучшей девушкой, которая стала лучшей женой".
В отношениях с журналисткой Екатериной Одинцовой у Немцова родился сын Антон (1995) и дочь Диана (2002).
2 июля Диана Немцова сообщила, что получила от своего избранника предложение выйти за него замуж. В комментариях дочь Немцова подчеркнула, что свадьба состоится в 2021 году.