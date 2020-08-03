18-летняя дочь Немцова вышла замуж. Фото

18-летняя Диана Немцова, дочь убитого в 2015 году российского политика Бориса Немцова, стала женой студента МГУ Дмитрия Матевосова.

18-летняя дочь убитого российского политика Бориса Немцова Диана на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в свадебном платье в компании своего мужа – студента Московского государственного университета (МГУ) Дмитрия Матевосова.

"Я тебя люблю, Дмитрий Матевосов. Все подробности скоро у меня на странице. А пока – отмечаем", – подписала она снимок.

Супруг Немцовой также обнародовал в Instagram свадебное фото с женой, назвав ее "лучшей девушкой, которая стала лучшей женой".

Российского оппозиционного политика Бориса Немцова застрелили возле Кремля поздно вечером 27 февраля 2015 года .





В браке с женой Раисой Немцовой в 1984 году у политика родилась дочь Жанна.

В отношениях с журналисткой Екатериной Одинцовой у Немцова родился сын Антон (1995) и дочь Диана (2002).

2 июля Диана Немцова сообщила, что получила от своего избранника предложение выйти за него замуж. В комментариях дочь Немцова подчеркнула, что свадьба состоится в 2021 году.