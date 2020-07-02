18-летняя дочь Немцова объявила о свадьбе и показала жениха

18-летняя Диана Немцова, дочь убитого в 2015 году российского политика Бориса Немцова, объявила о помолвке с 20-летним студентом Дмитрием Матевосовым. По словам Немцовой, торжественная церемония регистрации брака состоится через год.

18-летняя дочь убитого российского политика Бориса Немцова Диана на своей странице в Instagram продемонстрировала кольцо на безымянном пальце правой руки.

"Принимаю поздравления", – подписала она фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Принимаю поздравления :) Публикация от Дина Немцова (@dinanemtsova_) 1 Июл 2020 в 9:23 PDT

Избранником дочери Немцова стал 20-летний студент Московского государственного университета (МГУ) Дмитрий Матевосов. Его мать Ирен Матевосова поздравила Немцову с помолвкой одной из первых.

"Очень-очень рада за вас", – написала будущая свекровь.

"Всем спасибо за поздравления. Свадьба через год. Надеемся, что без масок", – подписала совместное фото со своим избранником Немцова.

По словам Немцовой, она стала студенткой Британской высшей школы дизайна и не намерена оставлять учебу ради семейной жизни.

Российского оппозиционного политика Бориса Немцова застрелили возле Кремля поздно вечером 27 февраля 2015 года .





В браке с женой Раисой Немцовой в 1984 году у политика родилась дочь Жанна. В отношениях с журналисткой Екатериной Одинцовой у Немцова родился сын Антон (1995) и дочь Диана (2002).