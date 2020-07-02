18-летняя дочь Немцова объявила о свадьбе и показала жениха

18-летняя дочь убитого российского политика Бориса Немцова Диана на своей странице в Instagram продемонстрировала кольцо на безымянном пальце правой руки.
"Принимаю поздравления", – подписала она фото.
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Избранником дочери Немцова стал 20-летний студент Московского государственного университета (МГУ) Дмитрий Матевосов. Его мать Ирен Матевосова поздравила Немцову с помолвкой одной из первых.
"Очень-очень рада за вас", – написала будущая свекровь.
"Всем спасибо за поздравления. Свадьба через год. Надеемся, что без масок", – подписала совместное фото со своим избранником Немцова.
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Всем спасибо за поздравления! Свадьба через год. Надеемся, что без масок :)
По словам Немцовой, она стала студенткой Британской высшей школы дизайна и не намерена оставлять учебу ради семейной жизни.
В браке с женой Раисой Немцовой в 1984 году у политика родилась дочь Жанна.
В отношениях с журналисткой Екатериной Одинцовой у Немцова родился сын Антон (1995) и дочь Диана (2002).