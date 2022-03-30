"21 год назад в этот день родилась моя любовь". Брежнева пожелала в день рождения дочери мирной жизни всем детям

"21 год назад в этот день родились моя любовь, моя радость, моя мудрость, моя нежность, мой опыт, мое продолжение, мое будущее. Мой первый ребенок и мое первое осознанное счастье. Сегодняшний день мы друг для друга наполнили прекрасными воспоминаниями о каждом годе, месяце, дне, о времени беззаботных улыбок, планов, возможностей собраться вместе всей семьей. Я очень хочу в лице своей доченьки пожелать всем детям любви, светлого будущего и мирной жизни", – написала артистка.
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Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.
Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.
Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.
Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.