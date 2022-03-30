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31 марта, 2022
 
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"21 год назад в этот день родилась моя любовь". Брежнева пожелала в день рождения дочери мирной жизни всем детям

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Брежнева мать двоих детей
Брежнева – мать двоих детей
Фото: ververa / Instagram

Украинская певица Вера Брежнева, которая до нападения РФ на Украину строила карьеру в России, а после стала волонтером в Италии, помогая украинцам, 30 марта в Instagram разместила подборку архивных снимков, на которых запечатлена ее старшая дочь София. Артистка посвятила пост ее дню рождения.

"21 год назад в этот день родились моя любовь, моя радость, моя мудрость, моя нежность, мой опыт, мое продолжение, мое будущее. Мой первый ребенок и мое первое осознанное счастье. Сегодняшний день мы друг для друга наполнили прекрасными воспоминаниями о каждом годе, месяце, дне, о времени беззаботных улыбок, планов, возможностей собраться вместе всей семьей. Я очень хочу в лице своей доченьки пожелать всем детям любви, светлого будущего и мирной жизни", – написала артистка.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.

Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Теги: война России против Украины, Вера Брежнева, София Киперман, певица
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