"21 год назад в этот день родилась моя любовь". Брежнева пожелала в день рождения дочери мирной жизни всем детям

"21 год назад в этот день родились моя любовь, моя радость, моя мудрость, моя нежность, мой опыт, мое продолжение, мое будущее. Мой первый ребенок и мое первое осознанное счастье. Сегодняшний день мы друг для друга наполнили прекрасными воспоминаниями о каждом годе, месяце, дне, о времени беззаботных улыбок, планов, возможностей собраться вместе всей семьей. Я очень хочу в лице своей доченьки пожелать всем детям любви, светлого будущего и мирной жизни", – написала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)