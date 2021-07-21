Бульвар Шоубиз
 
21 июля, 2021
 
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21 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня

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Сегодня, 21 июля, до конца года осталось 163 дня
Сегодня, 21 июля, до конца года осталось 163 дня
Фото: depositphotos.com

Сегодня один из немногих дней в году, на который не приходится ни один международный праздник.

В православной традиции сегодня именины у Дмитрия и Прокопия (Прокофия), в католической – у Андрея, Виктора и Даниила.

Этот день в истории:

  • в 1969-м американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин в рамках полета "Apollo 11" выходят на поверхность Луны;
  • в 2007-м году вышел в свет последний том из саги британской писательницы Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике "Гарри Поттер и дары смерти".

В этот день родились:

  • в 1899-м – Эрнест Хемингуэй, американский писатель и журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года;
  • в 1906-м – Елена Телига, украинская поэтесса, публицист, литературный критик;
  • в 1936-м – Нани Брегвадзе, грузинская певица, пианистка, педагог, экс-солистка ВИА "Орэра";
  • в 1937-м – Эдуард Стрельцов, советский футболист, олимпийский чемпион 1956 года;
  • в 1951-м – Робин Уильямс, американский актер и стендап-комик, лауреат кинопремии "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Умница Уилл Хантинг".

В этот день умерли:

  • в 1941-м – Богдан Лепкий, украинский поэт, прозаик, литературовед, 68 лет;
  • в 1998-м – Алан Шепард, американский астронавт, один из 12 человек, побывавших на Луне. Ему было 74 года.

Согласно народным приметам, в этот день лучше всего начинать сбор вишни.

Теги: праздники, календарь, выходной, лето
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