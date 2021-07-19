Бульвар Шоубиз
 
19 июля, 2021
 
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19 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня

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Согласно народным традициям, с сегодняшнего дня можно варить варенье из черной смородины
Согласно народным традициям, с сегодняшнего дня можно варить варенье из черной смородины
Фото: depositphotos.com

Сегодня один из немногих дней в году, на которые не приходится ни один международный праздник.

Среди необычных национальных праздников 19 июля в Японии отмечают День женщин-министров, а в России – День пирожков с малиновым вареньем. В Украине сегодня отмечают День тренера. Праздник был учрежден указом президента Владимира Зеленского 24 июня 2021 года.

В православной традиции сегодня именины у Валентина, Василия, Иннокентия, Марфы (Марты), Федора и Феликса. В католической – у Владислава и Винцента.

Этот день в истории:

  • в 1908-м в Лондонском соборе Святого Павла американский епископ Этельберт Талбот, благословляя Олимпиаду, произнес ставшую крылатой фразу: "Главное – не победа, а участие";
  • в 1926-м Екатеринослав переименован в Днепропетровск;
  • в 1936-м лидер испанских коммунистов Долорес Ибаррури в речи по радио впервые произнесла ставшую знаменитой фразу-лозунг: "No pasarán! (Они не пройдут!)". Она имела в виду фашистов, начавших в том году интервенцию в Испанию;
  • в 1980-м в Москве открылись XXII Олимпийские игры, которые бойкотировали многие государства из-за вторжения СССР в Афганистан.

В этот день родились:

  • в 1934-м – Александр Ширвиндт, российский актер театра и кино, театральный режиссер, педагог;
  • в 1935-м – Василий Ливанов, российский киноактер, режиссер и мультипликатор;
  • в 1938-м – Вахтанг Кикабидзе, грузинский актер и певец;
  • в 1947-м – Брайан Мэй, британский музыкант, автор песен, гитарист рок-группы Queen;
  • в 1963-м – Сергей Зверев, эпатажный российский парикмахер и стилист;
  • в 1971-м – Виталий Кличко, украинский спортсмен и политик, чемпион мира по боксу, мэр;
  • в 1976-м – Бенедикт Камбербэтч, британский актер театра и кино;
  • в 1976-м – Александр Радченко, украинский футболист, играл в национальной сборной, "Динамо" и днепропетровском "Днепре";
  • в 1983-м – Яна Саленко, украинская балерина, прима Берлинского государственного балета.

В этот день умерли:

  • в 1946-м – Александр Богомолец, украинский советский врач-патофизиолог и общественный деятель, академик;
  • в 1984-м – Фаина Раневская, советская актриса театра и кино, 87 лет;
  • в 1990-м – Георгий Бурков, советский актер театра и кино, 57 лет.

Согласно народным традициям, в этот день начинали варить варенье из черной смородины.

Теги: календарь, отдых, выходной, лето
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