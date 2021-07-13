13 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня

В православной традиции сегодня именины у Андрея, Варфоломея, Ивана, Матвея, Петра, Сафона, Филиппа, Фомы и Иакова. В католической – у Маргариты, Андрея, Генриха и Эрнеста.

Этот день в истории:

в 1923-м состоялось официальное открытие знака Голливуда – речь об огромных белых буквах "Hollywood", установленных на голливудских холмах в Лос-Анджелесе;

в 1955 году в СССР вышел первый номер журнала "Иностранная литература";

в 1973-м вышел первый альбом британской группы Queen – одной из наиболее успешных групп в истории рок-музыки.

В этот день родились:

в 1923-м – Михаил Пуговкин, актер театра и кино, известен по фильмам "Спортлото-82", "Свадьба в Малиновке", "Иван Васильевич меняет профессию" и другим;

в 1928-м – Валентин Пикуль, советский писатель, автор популярных исторических романов;

в 1932-м – Петр Фоменко, советский театральный и кинорежиссер;

в 1938-м – Мирослав Скорик, украинский композитор и музыковед;

в 1942-м – Харрисон Форд, американский киноактер;

в 1952-м – Александр Тиханович, советский и белорусский эстрадный певец, участник ансамбля "Верасы";

в 1969-м ­– Олесь Бузина, украинский писатель и журналист;

в 1976-м – Олег Сенцов, украинский кинорежиссер, сценарист, писатель.

В этот день умерли:

в 1954-м – Фрида Кало, мексиканская художница, 47 лет.

Согласно народным приметам, если сегодня кукушка кукует, значит, лето будет хорошее и долгое и до первого снега еще очень долго.