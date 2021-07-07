Бульвар Шоубиз
 
07 июля, 2021
 
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7 июля: праздник Ивана Купалы, день рождения Тото Кутуньо и Жанны Агузаровой, первое выступление "Трех теноров"

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Сегодня день Ивана Купалы древнеславянский праздник летнего солнцестояния
Сегодня день Ивана Купалы – древнеславянский праздник летнего солнцестояния
Фото: depositphotos.com

Сегодня день Ивана Купала – народный праздник восточных славян, посвященный летнему солнцестоянию.

В православной традиции сегодня именины у Антона, Ивана, Якова. В католической – у Венедикта, Кирилла, Мефодия.

Этот день в истории:

  • в 1881 году в Риме в "Газете для детей" впервые напечатана сказка Карло Коллоди "Пиноккио". Именно Пиноккио послужил прообразом Буратино – героя детской книги Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино", вышедшей в 1936 году;
  • в 1923 году в Праге открыт украинский педагогический институт имени Драгоманова;
  • в 1938 году в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург) в эфире показали двухчасовой концерт, это была первая в СССР телевизионная передача;
  • в 1990 году в Риме впервые выступили вместе три выдающихся тенора современности – Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас;
  • в 2009 году в этот день похоронили американского певца Майкла Джексона;
  • в 2013 была создана очень популярная южнокорейская группа BTS.

В этот день родились:

  • в 1901 году – Витторио Де Сика, итальянский кинорежиссер, обладатель четырех "Оскаров", снял фильмы "Похитители велосипедов", "Шуша", "Брак по-итальянски";
  • в 1939 году – Елена Образцова, советская и российская оперная певица (меццо-сопрано);
  • в 1940 году – Ринго Старр, британский музыкант, барабанщик The Beatles;
  • в 1943 году – Тото Кутуньо, итальянский певец и композитор;
  • в 1962 году – Жанна Агузарова, советская и российская певица.

В этот день умерли:

  • в 1930 году – Артур Конан Дойль, английский писатель, автор серии рассказов о Шерлоке Холмсе. Ему был 71 год;
  • в 1967 году – Вивьен Ли, английская актриса, сыгравшая роль Скарлетт О’Хара в фильме "Унесенные ветром", обладательница двух кинопремий "Оскар". Ей было 53 года;
  • в 2014 году – Эдуард Шеварднадзе, советский и грузинский политический и государственный деятель, второй президент Грузии, 86 лет;
  • в 2018 году – Левко Лукьяненко, украинский диссидент, правозащитник, политик и государственный деятель, 89 лет.

Согласно народным приметам, травы, собранные в день Ивана Купалы, обладают целебной силой. В этот день целебна также утренняя роса и всякая вода – речная, колодезная, ключевая.

Теги: праздники, календарь, отдых, лето
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