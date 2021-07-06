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06 июля, 2021
 
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6 июля: Международный день поцелуев, день рождения Далай-ламы XIV, Сталлоне, Буша-младшего

6 июля Международный день поцелуев
6 июля – Международный день поцелуев
Фото: ЕРА

Сегодня Всемирный день поцелуя, или Международный день поцелуев – неофициальный международный праздник, утвержденный ООН 20 лет назад. Проводится более чем в 60 странах мира ежегодно. Родоначальницей этого праздника считается Великобритания. Специально к этому дню издание "ГОРДОН" собрало топ-7 горячих поцелуев украинских знаменитостей.

В православной традиции сегодня именины у Агриппины, Антона, Артемия (Артема), Германа, Федора, Святослава и Кузьмы. В католической – именины у Доминики, Люции, Терезы.

Этот день в истории:

  • в 1687 году Исаак Ньютон опубликовал в Лондоне свои ставшие знаменитыми "Математические начала натуральной философии", в которых были изложены его основные открытия в области прикладной математики, астрономии и физики, в том числе теория всемирного тяготения;
  • в 1785-м доллар стал национальной валютой США;
  • в 1928-м в Нью-Йорке состоялся первый в мире полностью озвученный киносеанс;
  • в 1954-м американский певец Элвис Пресли записал первую пластинку;
  • в 1964-м выход фильма группы The Beatles "Вечер трудного дня". Фильм занял второе место по кассовым сборам в Великобритании, а также завоевал (впервые в истории британского музыкального кино) две номинации на кинопремию "Оскар";
  • в 1973-м английская группа Queen выпустила свой первый сингл Keep Yourself Alive.

В этот день родились:

  • в 1887-м – Марк Шагал, российский и французский художник, один из самых ярчайших представителей художественного авангарда XX века;
  • в 1897-м – Анатолий Мариенгоф, русский поэт, драматург, прозаик и мемуарист, один из родоначальников имажинизма;
  • в 1907-м – Фрида Кало, мексиканская художница;
  • в 1921-м – Нэнси Рейган, американская актриса, супруга 40-го президента США Рональда Рейгана;
  • в 1935-м – XIV далай-лама Тензин Гьяцо, духовный лидер буддистов, лауреат Нобелевской премии мира;
  • в 1938 – Олег Базилевич, советский и украинский футболист и тренер, нападающий киевского "Динамо" в 1960-м;
  • в 1943-м – Тамара Синявская, оперная певица (меццо-сопрано), педагог, супруга Муслима Магомаева;
  • в 1946-м – Джордж Буш-младший, 43-й президент США (2001–2009), сын 41-го президента США Джорджа Буша;
  • в 1946-м – Сильвестр Сталлоне, американский актер, режиссер, сценарист и продюсер;
  • в 1975-м – 50 Cent (Кертис Джексон), американский рэп-исполнитель, актер, писатель, продюсер;
  • в 1980-м ­–­ Ева Грин, французская актриса кино, театра и телевидения, модель.

В этот день умерли:

  • в 1893-м – Ги де Мопассан, французский писатель, 42 года;
  • в 1962-м – Уильям Фолкнер, американский писатель, лауреат Нобелевской премии, 64 года;
  • в 1971-м ­– Луи Армстронг, американский джазовый музыкант, лидер джаз-бэндов, композитор, 69 лет;
  • в 2008-м – Нонна Мордюкова, киноактриса, 82 года;
  • в 2009-м ­– Василий Аксенов, русский писатель, 76 лет;
  • в 2019-м – Жуан Жилберту, бразильский музыкант, один из основоположников музыкального стиля босса-нова, 88 лет;
  • в 2020-м – Эннио Морриконе, итальянский композитор, аранжировщик и дирижер, 91 год.
Теги: праздники, календарь, отдых, лето
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