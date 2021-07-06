6 июля: Международный день поцелуев, день рождения Далай-ламы XIV, Сталлоне, Буша-младшего

В православной традиции сегодня именины у Агриппины, Антона, Артемия (Артема), Германа, Федора, Святослава и Кузьмы. В католической – именины у Доминики, Люции, Терезы.

Этот день в истории:

в 1687 году Исаак Ньютон опубликовал в Лондоне свои ставшие знаменитыми "Математические начала натуральной философии", в которых были изложены его основные открытия в области прикладной математики, астрономии и физики, в том числе теория всемирного тяготения;

в 1785-м доллар стал национальной валютой США;

в 1928-м в Нью-Йорке состоялся первый в мире полностью озвученный киносеанс;

в 1954-м американский певец Элвис Пресли записал первую пластинку;

в 1964-м выход фильма группы The Beatles "Вечер трудного дня". Фильм занял второе место по кассовым сборам в Великобритании, а также завоевал (впервые в истории британского музыкального кино) две номинации на кинопремию "Оскар";

в 1973-м английская группа Queen выпустила свой первый сингл Keep Yourself Alive.

В этот день родились:

в 1887-м – Марк Шагал, российский и французский художник, один из самых ярчайших представителей художественного авангарда XX века;

в 1897-м – Анатолий Мариенгоф, русский поэт, драматург, прозаик и мемуарист, один из родоначальников имажинизма;

в 1907-м – Фрида Кало, мексиканская художница;

в 1921-м – Нэнси Рейган, американская актриса, супруга 40-го президента США Рональда Рейгана;

в 1935-м – XIV далай-лама Тензин Гьяцо, духовный лидер буддистов, лауреат Нобелевской премии мира;

в 1938 – Олег Базилевич, советский и украинский футболист и тренер, нападающий киевского "Динамо" в 1960-м;

в 1943-м – Тамара Синявская, оперная певица (меццо-сопрано), педагог, супруга Муслима Магомаева;

в 1946-м – Джордж Буш-младший, 43-й президент США (2001–2009), сын 41-го президента США Джорджа Буша;

в 1946-м – Сильвестр Сталлоне, американский актер, режиссер, сценарист и продюсер;

в 1975-м – 50 Cent (Кертис Джексон), американский рэп-исполнитель, актер, писатель, продюсер;

в 1980-м ­–­ Ева Грин, французская актриса кино, театра и телевидения, модель.

В этот день умерли: