6 июля: Международный день поцелуев, день рождения Далай-ламы XIV, Сталлоне, Буша-младшего

В православной традиции сегодня именины у Агриппины, Антона, Артемия (Артема), Германа, Федора, Святослава и Кузьмы. В католической – именины у Доминики, Люции, Терезы.
Этот день в истории:
- в 1687 году Исаак Ньютон опубликовал в Лондоне свои ставшие знаменитыми "Математические начала натуральной философии", в которых были изложены его основные открытия в области прикладной математики, астрономии и физики, в том числе теория всемирного тяготения;
- в 1785-м доллар стал национальной валютой США;
- в 1928-м в Нью-Йорке состоялся первый в мире полностью озвученный киносеанс;
- в 1954-м американский певец Элвис Пресли записал первую пластинку;
- в 1964-м выход фильма группы The Beatles "Вечер трудного дня". Фильм занял второе место по кассовым сборам в Великобритании, а также завоевал (впервые в истории британского музыкального кино) две номинации на кинопремию "Оскар";
- в 1973-м английская группа Queen выпустила свой первый сингл Keep Yourself Alive.
В этот день родились:
- в 1887-м – Марк Шагал, российский и французский художник, один из самых ярчайших представителей художественного авангарда XX века;
- в 1897-м – Анатолий Мариенгоф, русский поэт, драматург, прозаик и мемуарист, один из родоначальников имажинизма;
- в 1907-м – Фрида Кало, мексиканская художница;
- в 1921-м – Нэнси Рейган, американская актриса, супруга 40-го президента США Рональда Рейгана;
- в 1935-м – XIV далай-лама Тензин Гьяцо, духовный лидер буддистов, лауреат Нобелевской премии мира;
- в 1938 – Олег Базилевич, советский и украинский футболист и тренер, нападающий киевского "Динамо" в 1960-м;
- в 1943-м – Тамара Синявская, оперная певица (меццо-сопрано), педагог, супруга Муслима Магомаева;
- в 1946-м – Джордж Буш-младший, 43-й президент США (2001–2009), сын 41-го президента США Джорджа Буша;
- в 1946-м – Сильвестр Сталлоне, американский актер, режиссер, сценарист и продюсер;
- в 1975-м – 50 Cent (Кертис Джексон), американский рэп-исполнитель, актер, писатель, продюсер;
- в 1980-м – Ева Грин, французская актриса кино, театра и телевидения, модель.
В этот день умерли:
- в 1893-м – Ги де Мопассан, французский писатель, 42 года;
- в 1962-м – Уильям Фолкнер, американский писатель, лауреат Нобелевской премии, 64 года;
- в 1971-м – Луи Армстронг, американский джазовый музыкант, лидер джаз-бэндов, композитор, 69 лет;
- в 2008-м – Нонна Мордюкова, киноактриса, 82 года;
- в 2009-м – Василий Аксенов, русский писатель, 76 лет;
- в 2019-м – Жуан Жилберту, бразильский музыкант, один из основоположников музыкального стиля босса-нова, 88 лет;
- в 2020-м – Эннио Морриконе, итальянский композитор, аранжировщик и дирижер, 91 год.