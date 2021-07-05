5 июля: День бикини, День трудоголика и другие праздники, именины, приметы и события этого дня

Сегодня День бикини. Впервые такого рода купальник появился в 1946 году на показе мод в Париже Фото: depositphotos.com

Среди необычных национальных праздников – в США сегодня отмечают Национальный день трудоголика и Национальный день пирога с яблочной начинкой.

В православной традиции 5 июля именины у Гаврилы, Василия, Геннадия, Зины, Галактиона и Ульяны. В католической – у Каролины, Филомены и Антона.

Этот день в истории:

в 1841 году Томас Кук, 33-летний английский баптистский проповедник и активный борец с пьянством, открыл первое в мире туристическое агентство, которое завоевало всемирную известность. Через полвека турфирма "Томас Кук и сын" владела 84 отделениями, 85 агентствами, и ее услугами воспользовались более 3 миллионов человек;

в 1881 году в Египте, под Луксором, обнаружена уникальная гробница с захоронениями фараонов Сети I, Аменхотепа I, Тутмоса III и Рамзеса II Великого;

в 1954 году вышел первый выпуск телевизионных новостей "Би-Би-Си". Ее ведущий Ричард Бейкер установил рекорд: он читал новости на протяжении 28 лет – с 1954-го по 1982-й.

в 1954 году Элвис Пресли записал свою первую песню That's All Right, Mama.

В этот день родились:

в 1901-м ­– Сергей Образцов, советский режиссер, основатель и руководитель Центрального театра кукол в Москве.

В этот день умерли:

в 1975-м – Павел Вирский, украинский артист балета, балетмейстер, хореограф, народный артист СССР. Ему было 70 лет;

в 1986-м – Ярослав Стецько, лидер Организации украинских националистов (ОУН), 74 года;

в 1999-м – Юри Ярвет (р. 1919), советский и эстонский актер театра и кино, известен ролями в фильмах "Король Лир", "Солярис", "Мертвый сезон". Ему было 76 лет;

в 2014-м – митрополит Владимир (в миру Виктор Сабодан), предстоятель Украинской православной церкви (1992–2014). Ему было 78 лет.

Согласно народным приметам, если в этот день вечером "играет месяц, то обещает хороший урожай". Если в этот день идет дождь – "будет хороший урожай хлебов и льна".