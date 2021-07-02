2 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, приметы и запреты этого дня

Сегодня отмечают Международный день спортивного журналиста Фото: depositphotos.com

В православной традиции сегодня именины у Ивана, в католической – у Марии и Урбана.

Этот день в истории:

в 1924-м – создана Международная ассоциация спортивной прессы;

в 1947-м – на экраны вышла культовая советская музыкальная комедия Григория Александрова "Весна" с Любовью Орловой и Николаем Черкасовым в главных ролях. В фильме также снимались Фаина Раневская, Ростислав Плятт, Рина Зеленая;

в 2002-м – американский бизнесмен и воздухоплаватель Стив Фоссетт завершил первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре. 58-летний путешественник облетел земной шар за две недели.

В этот день родились:

в 1922-м – Пьер Карден, французский модельер;

в 1957-м – Александра Яковлева, советская и российская актриса театра и кино, снималась в фильмах "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов";

в 1961-м – Александр Роднянский, украинский кинорежиссер и продюсер, работающий в России с начала 2000-х живущий в России;

в 1986-м – Линдси Лохан, американская актриса, певица и модель.

В этот день умерли:

в 1961-м – Эрнест Хемингуэй, американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года. Ему был 61 год;

в 1977-м – Владимир Набоков, писатель, переводчик, литературовед и энтомолог. Умер в 78 лет;

в 1979-м – Лариса Шепитько, советская актриса, кинорежиссер, сценарист. Сняла картины "Крылья", "Ты и я", "Восхождение". Погибла в автоаварии, ей был 41 год;

в 1999-м – Марио Пьюзо, американский писатель, автор романа "Крестный отец", 78 лет.

Согласно народным приметам, если в этот день пчелы летят к своим ульям – скоро дождь. Если пчелы сидят на стенках улья — к сильной жаре.