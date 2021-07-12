12 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня

До конца лета остался 51 день Фото: depositphotos.com

В православной традиции сегодня именины у Григория, Иона, Неофита, Павла, Парфения и Петра. В католической – у Екатерины, Вивентиола, Гермагора, Ивана, Джона, Набора, Феликса и Вероники.

Этот день в истории:

в 1931 году во Франции открыт памятник историческому персонажу – гасконскому дворянину, сделавшему блестящую карьеру при Людовике XIV в роте королевских мушкетеров, – Д'Артаньяну;

в 1962 году в одном из клубов Лондона дала свой первый концерт легендарная британская группа Rolling Stones.

В этот день родились:

в 1894-м – Исаак Бабель, одесский писатель, переводчик, журналист, автор сборников "Одесские рассказы" и "Конармия";

в 1935-м – Вадим Гетьман, украинский политик и финансист, второй глава Нацбанка Украины (в 1992 году);

в 1946-м – Валентина Толкунова, советская и российская певица;

в 1949-м – Павел Лунгин, советский и российский кинорежиссер и сценарист, автор фильмов "Такси-блюз", "Олигарх", "Остров", "Царь";

в 1963-м – Стелла Захарова, украинская гимнастка, чемпионка мира и олимпийских игр.

в 1963-м – Александр Домогаров, российский актер театра и кино.

В этот день умерли:

в 2014-м – Валерия Новодворская, российский политический деятель, диссидентка, правозащитница, публицист. Ей было 64 года;

в 2017-м – Тамара Миансарова, советская и российская певица, 86 лет.

Согласно народным приметам считалось, что если в этот день пойдет дождь – "урожай не худой, два дождя – хороший, а три – богатый".