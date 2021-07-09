9 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня

Согласно народным приметам, сегодня самое благоприятное время для сбора ягод Фото: depositphotos.com

В православной традиции сегодня именины у Давида, Дениса, Ивана, Тихона и Павла. В католической – у Вероники и Зенона.

Этот день в истории:

в 1877 году в Уимблдоне стартовал первый чемпионат по теннису, который провел Всеанглийский клуб большого тенниса и крокета;

в 1887 году в этот день появились первые бумажные салфетки. На ежегодной встрече производителей бумаги новинку презентовал английский фабрикант бумаги Джон Дикинсон.

в 1933-м – Зинаида Кириенко, актриса театра и кино, эстрадная певица, прославилась после роли Натальи в фильме своего учителя Сергея Герасимова "Тихий Дон";

в 1933-м – Элем Климов, советский кинорежиссер и сценарист, автор военной кинодрамы "Иди и смотри";

в 1938-м – Лия Ахеджакова, актриса театра и кино;

в 1940-м – Сева Новгородцев, британский журналист и радиоведущий, комментатор "Русской службы ВВС";

в 1942-м – Евгений Мамут, украинский и американский специалист по кинематографическим спецэффектам, аниматор, лауреат премии "Оскар";

в 1947-м – Анатолий Кочерга, украинский оперный певец, бас;

в 1956-м – Том Хэнкс, американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, обладатель двух кинопремий "Оскар";

в 1964-м – Кортни Лав, американская актриса, певица, автор песен, солистка рок-группы Hole, вдова Курта Кобейна;

в 1976-м – Екатерина Гусева, актриса театра и кино, певица, стала известна после сериала "Бригада";

в 1978-м – Дмитрий Дюжев, российский актер театра и кино.

В этот день

В этот день умерли:

в 1996-м – Сергей Курехин, композитор, джазмен, рок-пианист, художник и режиссер, автор мэма Ленин – гриб", 42 года;

в 2017-м – Илья Глазунов, российский художник, 87 лет.

Согласно народным приметам, этот день считался благоприятным для сбора ягод.