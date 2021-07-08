8 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня

Сегодня в Украине отмечают День семьи Фото: depositphotos.com

В православной традиции сегодня именины у Константина, Леонида, Петра, Федора и Давида. В католической – у Альжбеты, Евгения, Прокопа.

Этот день в истории:

в 1889 году вышел первый номер газеты The Wall Street Journal;

в 1901 году во Франции введено ограничение скорости движения автомобилей в городах – 10 км/ч.

В этот день родились:

в 1839-м – Джон Рокфеллер, американский промышленник, основатель нефтяной компании Standard Oil, первый официальный долларовый миллиардер в истории человечества;

в 1894-м – Петр Капица, советский физик, инженер, академик, лауреат Нобелевской премии по физике (1978);

в 1938-м – Андрей Мягков, актер театра и кино, играл главные роли в фильмах "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Жестокий романс", "Гараж";

в 1938-м – Лесь Танюк, украинский политик, писатель, театральный режиссер, народный артист Украины;

в 1950-м – Константин Райкин, актер театра и кино, художественный руководитель театра "Сатирикон";

в 1952-м – Карен Шахназаров, российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, автор фильмов "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Город Зеро";

в 1963-м – Дмитрий Певцов, российский актер театра и кино, певец;

в 1965-м – Юлия Рутберг, российская актриса театра и кино;

в 1974-м – Диана Арбенина, российская певица, музыкант, лидер рок-группы "Ночные снайперы";

в 1974-м – Жанна Фриске, российская певица, телеведущая, актриса, бывшая солистка группы "Блестящие". Умерла в 2015 году, в 40 лет, от онкологического заболевания.

В этот день умерли:

в 1932-м – Александр Грин, русский писатель, автор книг "Бегущая по волнам" и "Алые паруса". Ему был 51 год.

в 1967-м – Вивьен Ли, английская актриса, обладательница двух "Оскаров", прославилась главной ролью в фильме "Унесенные ветром". Ей было 53 года.

в 1989-м – Платон Майборода, украинский композитор, 70 лет.

Согласно народным приметам, с этого дня ожидается еще 40 жарких дней. Если в этот день идет дождь – будет хороший урожай меда.