Бульвар Шоубиз
 
15 июля, 2021
 
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15 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня

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Половина лета уже позади
Половина лета уже позади
Фото: depositphotos.com

Сегодня Всемирный день навыков молодежи. Согласно данным ООН, в мире примерно 1,2 млрд молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Это, по подсчетам организации, составляет около 16% населения земли.

"Уровень безработицы среди молодежи в три раза выше, чем среди людей среднего возраста. Качество рабочих мест, предлагаемых молодежи, постоянно снижается, уровень неравенства на рынке труда растет, а переходный период от школы к работе становится более длительным и неуверенным", – говорится на сайте ООН и подчеркивается, что этот день специально был учрежден, чтобы привлечь внимание "к важности инвестирования в развитие навыков молодежи".

В православной традиции сегодня именины у Фотия и Ювеналия. В католической – у Владимира и Генриха.

Этот день в истории:

  • в 1776-м открылся знаменитый итальянский оперный театр "Ла Скала" в Милане;
  • в 1795 году "Марсельеза" официально стала гимном Франции;
  • в 1920 году создан Киевский педагогический университет;
  • в 1982 году в Англии вышел фильм режиссера Алана Паркера The Wall ("Стена"), основанный на одноименном альбоме 1979 года британской рок-группы Pink Floyd;
  • в 1988 году на экраны вышел блокбастер "Крепкий орешек" с Брюсом Уиллисом в главной роли;
  • в 1998 году прошел первый живой эфир "Нового канала", с тех пор 15 июля считается днем рождения телеканала;
  • в 2006 году появилась соцсеть Twitter.

В этот день родились:

  • в 1606-м – Рембрандт Харменс ван Рейн, один из наиболее известных голландских художников;
  • в 1919-м ­– Айрис Мердок, английская писательница, многократный лауреат Букеровской премии. В 2008 году The Times поставила Мердок на 12-е место в списке "50 величайших британских писателей с 1945 года";
  • в 1924-м – Махмуд Эсамбаев, чеченский танцовщик, хореограф и балетмейстер;
  • в 1945-м – Юрий Айзеншпис, российский музыкальный продюсер, первым открыл Диму Билана, Катю Лель, Влада Сташевского и других поп-исполнителей;
  • в 1976-м – Дайан Крюгер, немецкая актриса и фотомодель.

В этот день умерли:

  • в 1015-м – Владимир Великий, великий князь киевский;
  • в 1904-м – Антон Чехов, писатель-прозаик, драматург, врач, классик русской и мировой литературы. Ему было 44 года;
  • в 1997-м – убит Джанни Версаче, итальянский модельер. Ему было 50 лет.

Согласно народным приметам, если к сегодняшнему дню на деревьях появились желтые листья, значит, осень и зима будут ранними.

Теги: праздники, календарь, выходной, лето
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