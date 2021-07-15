15 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня

"Уровень безработицы среди молодежи в три раза выше, чем среди людей среднего возраста. Качество рабочих мест, предлагаемых молодежи, постоянно снижается, уровень неравенства на рынке труда растет, а переходный период от школы к работе становится более длительным и неуверенным", – говорится на сайте ООН и подчеркивается, что этот день специально был учрежден, чтобы привлечь внимание "к важности инвестирования в развитие навыков молодежи".

В православной традиции сегодня именины у Фотия и Ювеналия. В католической – у Владимира и Генриха.

Этот день в истории:

в 1776-м открылся знаменитый итальянский оперный театр "Ла Скала" в Милане;

в 1795 году "Марсельеза" официально стала гимном Франции;

в 1920 году создан Киевский педагогический университет;

в 1982 году в Англии вышел фильм режиссера Алана Паркера The Wall ("Стена"), основанный на одноименном альбоме 1979 года британской рок-группы Pink Floyd;

в 1988 году на экраны вышел блокбастер "Крепкий орешек" с Брюсом Уиллисом в главной роли;

в 1998 году прошел первый живой эфир "Нового канала", с тех пор 15 июля считается днем рождения телеканала;

в 2006 году появилась соцсеть Twitter.

В этот день родились:

в 1606-м – Рембрандт Харменс ван Рейн, один из наиболее известных голландских художников;

в 1919-м ­– Айрис Мердок, английская писательница, многократный лауреат Букеровской премии. В 2008 году The Times поставила Мердок на 12-е место в списке "50 величайших британских писателей с 1945 года";

в 1924-м – Махмуд Эсамбаев, чеченский танцовщик, хореограф и балетмейстер;

в 1945-м – Юрий Айзеншпис, российский музыкальный продюсер, первым открыл Диму Билана, Катю Лель, Влада Сташевского и других поп-исполнителей;

в 1976-м – Дайан Крюгер, немецкая актриса и фотомодель.

В этот день умерли:

в 1015-м – Владимир Великий, великий князь киевский;

в 1904-м – Антон Чехов, писатель-прозаик, драматург, врач, классик русской и мировой литературы. Ему было 44 года;

в 1997-м – убит Джанни Версаче, итальянский модельер. Ему было 50 лет.

Согласно народным приметам, если к сегодняшнему дню на деревьях появились желтые листья, значит, осень и зима будут ранними.