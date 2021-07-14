14 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, кто умер в этот день

14 июля во Франции отмечают Национальный праздник, больше известный как День взятия Бастилии
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Во Франции сегодня отмечается один из ключевых праздников страны – Национальный праздник, больше известный как День взятия Бастилии. 14 июля 1789 года в ходе революции была взята штурмом и впоследствии разрушена крепость-тюрьма Бастилия. Это стало символом свержения абсолютной монархии.
В православной традиции сегодня именины у Ангелины, Демьяна и Кузьмы. В католической – у Камиллы и Маркела.
Этот день в истории:
в 1894 году во Львове прошел первый на территории современной Украины футбольный матч. Команды из Львова и Кракова провели на поле семь минут до первого гола.
В этот день родились:
в 1862-м – Густав Климт, австрийский художник, один из основоположников модерна в живописи;
в 1918-м – Ингмар Бергман, шведский кино- и театральный режиссер, писатель, лауреат "Оскара" за картины "Девичий источник", "Сквозь тусклое стекло", "Фанни и Александр";
в 1928-м – Нодар Думбадзе, грузинский писатель;
в 1939-м – Карел Готт, чешский певец;
в 1947-м – Вячеслав Брюховецкий, украинский педагог и государственный деятель;
в 1953-м – Дидье Маруани, французский музыкант, композитор, лидер группы Space;
в 1986-м – Пелагея, российская певица.
В этот день умерли:
в 1910-м – Мариус Петипа, русский балетмейстер и педагог. Ему было 92 года;
в 1968-м – Константин Паустовский, русский писатель, 76 лет;
в 1995-м – Олесь Гончар, украинский писатель, 77 лет;
в 2017-м – Анн Голон, французская писательница, автор серии исторических романов об Анжелике, 95 лет.
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