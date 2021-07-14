14 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, кто умер в этот день

14 июля во Франции отмечают Национальный праздник, больше известный как День взятия Бастилии Фото: depositphotos.com

В православной традиции сегодня именины у Ангелины, Демьяна и Кузьмы. В католической – у Камиллы и Маркела.

Этот день в истории:

в 1894 году во Львове прошел первый на территории современной Украины футбольный матч. Команды из Львова и Кракова провели на поле семь минут до первого гола.

В этот день родились:

в 1862-м – Густав Климт, австрийский художник, один из основоположников модерна в живописи;

в 1918-м – Ингмар Бергман, шведский кино- и театральный режиссер, писатель, лауреат "Оскара" за картины "Девичий источник", "Сквозь тусклое стекло", "Фанни и Александр";

в 1928-м – Нодар Думбадзе, грузинский писатель;

в 1939-м – Карел Готт, чешский певец;

в 1947-м – Вячеслав Брюховецкий, украинский педагог и государственный деятель;

в 1953-м – Дидье Маруани, французский музыкант, композитор, лидер группы Space;

в 1986-м – Пелагея, российская певица.

В этот день умерли: