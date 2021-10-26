  24-летняя дочь Кузьмы ответила Осадчей, почему спустя два года после свадьбы у нее нет детей

Осадчая – дочери Кузьмы: После свадьбы прошло два года, и до сих пор вы не планируете пополнение в семье. Чего ждете? Фото: svitsketv / Instagram

"После свадьбы прошло два года, и до сих пор вы не планируете пополнение в семье. Чего ждете?" – спросила у дочери артиста ведущая программы Катя Осадчая.

"Хочу вырасти в плане карьеры, встать на ноги в дерматокосметологии, поэтому сейчас занимаюсь полностью этим", – заявила дочь Кузьменко.

Она отметила, что через два месяца заканчивает интернатуру.

"Постоянно прохожу какие-то курсы – то контурная пластика, то ботокс. На работу также устроилась, работаю сейчас в клинике", – подытожила дочь артиста.

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Видео: Світське життя / YouTube