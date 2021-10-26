  24-летняя дочь Кузьмы ответила Осадчей, почему спустя два года после свадьбы у нее нет детей

"После свадьбы прошло два года, и до сих пор вы не планируете пополнение в семье. Чего ждете?" – спросила у дочери артиста ведущая программы Катя Осадчая.
"Хочу вырасти в плане карьеры, встать на ноги в дерматокосметологии, поэтому сейчас занимаюсь полностью этим", – заявила дочь Кузьменко.
Она отметила, что через два месяца заканчивает интернатуру.
"Постоянно прохожу какие-то курсы – то контурная пластика, то ботокс. На работу также устроилась, работаю сейчас в клинике", – подытожила дочь артиста.
Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Автомобиль, за рулем которого находился музыкант, столкнулся с молоковозом в Днепропетровской области.
Мария-Барбара (1997) – единственная дочь артиста. Ее мать – Светлана Бабийчук. Она вышла замуж за Кузьму в 1994 году.
В декабре 2019 года дочь артиста вышла замуж. Со своим мужем Виктором она познакомилась во время учебы в Национальном медицинском университете имени А.А. Богомольца.