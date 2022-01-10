26-летняя звезда порнофильмов Лана Роудс впервые стала матерью

Лана Роудс дебютировала как порноактриса в 2016 году
Фото: lanarhoades / Instagram
26-летняя американская звезда порнофильмов Лана Роудс впервые стала матерью. Об этом она сообщила 9 января в Instagram Stories, разместив первое совместное фото с новорожденным сыном, которого назвала Мило.
Имя отца ребенка актриса не называет.
Скриншот: lanarhoades / Instagram
Контекст:
Настоящее имя порноактрисы – Амара Мейпл. Она родилась в 1996 году в США. В качестве порноактрисы дебютировала в 2016 году, а спустя год стала лауреаткой премии XBIZ Award в категории "Лучшая новая старлетка".
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