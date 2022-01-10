26-летняя звезда порнофильмов Лана Роудс впервые стала матерью

Имя отца ребенка актриса не называет.

Контекст:

Настоящее имя порноактрисы – Амара Мейпл. Она родилась в 1996 году в США. В качестве порноактрисы дебютировала в 2016 году, а спустя год стала лауреаткой премии XBIZ Award в категории "Лучшая новая старлетка".