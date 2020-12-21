27-летняя Гранде стала невестой агента по недвижимости

27-летняя американская певица Ариана Гранде 20 декабря в Instagram объявила о помолвке с риэлтором Далтоном Гомесом, впервые обнародовав совместные фото.
Певица также продемонстрировала кольцо на безымянном пальце правой руки.
"Навсегда и чуть больше", – подписала она публикацию.
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Ссылаясь на информацию, полученную от друзей Гранде, таблоид People сообщил, что родители певицы рады помолвке.
Гранде и Гомес вместе с марта 2020 года. Ранее певица не публиковала совместных фото с избранником.
До этого Гранде была обручена с американским комиком Питом Дэвидсоном, но спустя пять месяцев после объявления о помолвке пара рассталась. Это произошло в октябре 2018 года.