28-летний Бибер сообщил о недуге, который вызвал паралич лица

Бибер два года назад признался, что у него обнаружили болезнь Лайма и хронический мононуклеоз Фото: ЕРА

По словам артиста, ему диагностировали синдром Рамзи Ханта, что и спровоцировало паралич лицевых мышц.

Певец показал на камеру, что может моргать только одним глазом, а улыбаться – только одной стороной рта.

По словам певца, со временем он сможет вернуть прежнюю подвижность лицевых мышц, но не знает, когда это случится.

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