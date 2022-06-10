Бульвар Шоубиз
 
10 июня, 2022
 
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28-летний Бибер сообщил о недуге, который вызвал паралич лица

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Бибер два года назад признался, что у него обнаружили болезнь Лайма и хронический мононуклеоз
Бибер два года назад признался, что у него обнаружили болезнь Лайма и хронический мононуклеоз
Фото: ЕРА

28-летний канадский певец Джастин Бибер 10 июня разместил в Instagram видеообращение к своим поклонникам, в котором заявил о том, что часть его лица парализована.

По словам артиста, ему диагностировали синдром Рамзи Ханта, что и спровоцировало паралич лицевых мышц.

Певец показал на камеру, что может моргать только одним глазом, а улыбаться  только одной стороной рта.

По словам певца, со временем он сможет вернуть прежнюю подвижность лицевых мышц, но не знает, когда это случится. 

Контекст:

Бибер начал строить карьеру артиста в 2008 году. 

В январе 2020 года певец говорил, что у него обнаружили болезнь Лайма и хронический мононуклеоз.

Теги: здоровье, Джастин Бибер
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