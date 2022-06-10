28-летний Бибер сообщил о недуге, который вызвал паралич лица

По словам артиста, ему диагностировали синдром Рамзи Ханта, что и спровоцировало паралич лицевых мышц.
Певец показал на камеру, что может моргать только одним глазом, а улыбаться – только одной стороной рта.
По словам певца, со временем он сможет вернуть прежнюю подвижность лицевых мышц, но не знает, когда это случится.
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Бибер начал строить карьеру артиста в 2008 году.
В январе 2020 года певец говорил, что у него обнаружили болезнь Лайма и хронический мононуклеоз.