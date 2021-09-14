42-летняя Кейт Хадсон объявила о помолвке с отцом своей двухлетней дочери

"Поехали", – подписала она фото.

Актрису в комментариях поздравили многие знаменитости, включая актрису Гвинет Пэлтроу, модель Наоми Кэмпбелл, а также мать Хадсон – актрису Голди Хоун.

Контекст:

Для Кейт брак с Фудзикавой станет вторым. Ее первым супругом был музыкант Крис Робинсон, от которого в 2004 году она родила сына Райдера. У актрисы также есть сын Бингем (2011) от фронтмена группы Muse Мэттью Беллами.

Хадсон и Фудзикава состоят в отношениях около четырех лет, а до этого были друзьями. У пары есть общая дочь Рани (2018).

Фудзикава известен как бывший вокалист и гитарист группы Chief. После ухода из коллектива он основал звукозаписывающую компанию.