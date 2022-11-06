43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства

"Я хочу получить украинское гражданство, потому что здесь моя семья, здесь мои дети, здесь моя жена-украинка. И поэтому я должен быть украинцем", – сказал актер.
43-летний Сморигин рассказал, что экзамен длился один час.
"Приходишь в класс в университете. Есть задания, которые ты выполняешь. Например, задание – есть фотография, на ней семья на пикнике, и ты описываешь, что там происходит. Все записывает камера. Или еще такая задача – есть рассказ, в котором некоторых слов не хватает. И ты пишешь, подставляешь те слова, которые считаешь нужным. Не сложно было. Для уровня на получение гражданства я сдал", – отметил артист.
Сморигин родился в 1979 году в Минске (Белорусская ССР). С 2015 года актер является участником различных проектов творческого объединения "Дизель Студио". Вместе с женой Лидией и детьми Сморигин живет в Киеве.
Кроме дочери, у артиста есть два сына – Алексей и Александр.