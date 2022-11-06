Бульвар Шоубиз
 
06 ноября, 2022
 
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43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства

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Сморигин: Я хочу получить украинское гражданство
Сморигин: Я хочу получить украинское гражданство
Фото: smorigin_evgeni / Instagram

Участник украинского юмористического проекта "Дизель Шоу", белорусский актер Евгений Сморигин сдал экзамен по украинскому языку. Об этом 5 ноября он рассказал в интервью "Фактам".

"Я хочу получить украинское гражданство, потому что здесь моя семья, здесь мои дети, здесь моя жена-украинка. И поэтому я должен быть украинцем", – сказал актер.

43-летний Сморигин рассказал, что экзамен длился один час.

"Приходишь в класс в университете. Есть задания, которые ты выполняешь. Например, задание – есть фотография, на ней семья на пикнике, и ты описываешь, что там происходит. Все записывает камера. Или еще такая задача – есть рассказ, в котором некоторых слов не хватает. И ты пишешь, подставляешь те слова, которые считаешь нужным. Не сложно было. Для уровня на получение гражданства я сдал", – отметил артист.

Контекст:

Сморигин родился в 1979 году в Минске (Белорусская ССР). С 2015 года актер является участником различных проектов творческого объединения "Дизель Студио". Вместе с женой Лидией и детьми Сморигин живет в Киеве. 

Кроме дочери, у артиста есть два сына – Алексей и Александр.

Теги: гражданство, украинский язык, Дизель Шоу, экзамен, Евгений Сморигин
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