43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства

"Я хочу получить украинское гражданство, потому что здесь моя семья, здесь мои дети, здесь моя жена-украинка. И поэтому я должен быть украинцем", – сказал актер.

43-летний Сморигин рассказал, что экзамен длился один час.

"Приходишь в класс в университете. Есть задания, которые ты выполняешь. Например, задание – есть фотография, на ней семья на пикнике, и ты описываешь, что там происходит. Все записывает камера. Или еще такая задача – есть рассказ, в котором некоторых слов не хватает. И ты пишешь, подставляешь те слова, которые считаешь нужным. Не сложно было. Для уровня на получение гражданства я сдал", – отметил артист.