45-летний Феникс впервые стал отцом – СМИ

45-летний американский киноактер Хоакин Феникс назвал первенца в честь своего брата, погибшего от передозировки наркотиков, сообщает издание Just Jared.

35-летняя американская актриса Руни Мара родила своему жениху – 45-летнему американскому актеру Хоакину Фениксу сына. Об этом со ссылкой на заявление российского режиссера Виктора Косаковского сообщает сайт Just Jared.

По информации издания, Косаковский рассказал об отцовстве американского коллеги во время общения со зрителями на Цюрихском кинофестивале (Швейцария), где был представлен документальный фильм "Гунда", исполнительным продюсером которого является Феникс.

Косаковский сообщил, что родители назвали новорожденного Ривером. Just Jared предполагает, что Феникс и Мара выбрали это имя в честь брата актера, который умер в 1993 году в 23-летнем возрасте от передозировки наркотиков.

Феникс и Мара познакомилась в 2013 году во время съемок мелодраматической истории "Она". Спустя три года между Марой и Фениксом возникли романтические отношения. В июле 2019 года Мара и Феникс обручились.

В мае 2020 года издание PageSix, ссылаясь на источники в окружении пары, сообщило о беременности Мары.

Кинофестиваль в Цюрихе открылся 24 сентября. Закрытие фестиваля запланировано на 4 октября. Впервые фестиваль был проведен в 2005 году. Главная награда фестиваля – "Золотой глаз".