47-летняя Екатерина Волкова вставила новые зубы и сделала инъекцию ботокса. Фото

"А я вчера укололась и счастлива, даже очень. Говорят от ботокса тупеют, надеюсь, это поможет мне понять фантастику происходящего. Всем добра и, кстати, у меня новые зубы", – написала 47-летняя актриса, проиллюстрировав сообщение новым портретным фото.

Контекст:

Екатерина Волкова родилась в 1974 году в Томске. Она известна как кино- и театральная актриса. Волкова воспитывает троих детей. Отцом старшей дочери Валерии (1993) является ее второй муж, продюсер Сергей Члиянц.

В браке с писателем Эдуардом Лимоновым Волкова родила сына Богдана (2006) и дочь Александру (2008). Пара рассталась, когда актриса была беременна дочерью. Лимонов умер в 2020 году.

В январе 2020 года Волкова призналась, что во время первых родов ее заразили гепатитом С. По словам Волковой, вирус не передался ее детям, которых она родила уже после заражения.