Бывшая жена Лимонова актриса Волкова призналась, что является носителем вируса гепатита С

Российская актриса театра и кино Екатерина Волкова, экс-супруга писателя Эдуарда Лимонова заявила, что ее заразили вирусом гепатита С после искусственных родов.

Волкова: Я была на грани жизни и смерти Скриншот: НТВ / YouTube

Российская актриса театра и кино Екатерина Волкова в эфире шоу "Секрет на миллион" на НТВ призналась, что ее заразили вирусом гепатита С после искусственных родов во время переливания крови.

"Я была на грани жизни и смерти", – отметила она.

Волкова призналась, что супруг Сергей Члиянц стал от нее шарахаться, боясь заразиться.

"Бритву не брала? Не ела этой вилкой?". Мне стало очень одиноко и страшно. Больше всего – что оставлю дочь без матери", – рассказала актриса.

По словам Волковой, вирус не передался ее детям, которых она родила уже после заражения.

Екатерина Волкова родилась 16 марта 1974 года в Томске. От Сергея Члиянца у нее есть дочь Валерия (1993), от писателя Эдуарда Лимонова – 13-летний сын Богдан и 11-летняя дочь Виктория.