Бульвар Шоубиз
 
08 января, 2022
 
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48-летняя Клум во время танца спустила штаны до лобка и покрутила на камеру пятой точкой

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Ролик Хайди Клум в соцсети посмотрели больше 1, 5 млн раз
Ролик Хайди Клум в соцсети посмотрели больше 1, 5 млн раз
Фото: heidiklum / Instagram

48-летняя немецкая супермодель Хайди Клум 7 января на своей странице в Instagram разместила видео, на котором показала, как танцует под трек Tacones Rojos колумбийского исполнителя Себастиана Ятра. В кадре Клум задрала кофту вверх, демонстрируя спущенные до лобка штаны, а также покрутила перед камерой пятой точкой.

Ролик Клум в соцсети посмотрели больше 1, 5 млн раз. Возможность комментировать публикацию модель отключила.

Контекст:

Хайди Клум 1 июня исполнилось 48 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Она мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.

Теги: видео, модель, Хайди Клум, Том Каулитц, трек, танец
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