50-летний Батлер расстался со своей девушкой

50-летний шотландский актер Джерард Батлер, известный по роли царя Леонида в фильме "300 спартанцев", расстался со своей партнершей после шести лет отношений.

50-летний Батлер в течение шести лет встречался с дизайнером Фото: ЕРА

50-летний шотландский актер Джерард Батлер и 46-летняя дизайнер интерьеров Морган Браун расстались после шести лет отношений, сообщает таблоид People со ссылкой на источники в окружении пары.

Представили Батлера отказались комментировать расставание пары. По информации издания, за шесть лет отношений возлюбленные несколько раз предпринимали попытки разойтись, но затем возобновляли отношения.

Батлер родился в 1969 году в Великобритании. Актер известен ролями в фильмах "Призрак Оперы", "300 спартанцев", "Боги Египта", "Геошторм".

В начале августа 2020 года Батлер был замечен в престижном районе Малибу вблизи Тихого океана (Калифорния, США) – актер в одиночестве катался на велосипеде по улицам курортного города.