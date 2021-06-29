50-летний Юэн Макгрегор пятый раз стал отцом. У актера впервые родился сын

Помимо новорожденного сына, у Макгрегора есть четыре дочки: две биологические – Мэри и Эстер – и две приемные – Джамиян и Анук Фото: ЕРА

К Уинстэд Макгрегор ушел пару лет назад от своей официальной супруги Ив Мавракис, с которой прожил в браке 22 года.

О рождении ребенка сообщила в Instagram дочь актера, 25-летняя Клара Макгрегор. Она обнародовала фото с новорожденным братом и написала: "Добро пожаловать в мир, братишка. Поздравляю папу и Мэри, это величайший подарок".

Имя мальчика и точная дата рождения пока неизвестны.

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