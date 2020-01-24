Съемки сериала про Оби-Вана Кеноби по "Звездным войнам" отсрочили

Американская кинокомпания Lucafilm отложила производство сериала, основанного на франшизе "Звездные войны", главным героем которого должен был стать Оби-Ван Кеноби. Об этом сообщает Variety.
Причина – слабый сценарий, не удовлетворивший продюсера Кэтлин Кеннеди. На какой именно срок отложили начало производства, неизвестно.
Актер Юэн Макгрегор, который исполнит главную роль, заявил, что, вероятно, съемки начнутся в 2021 году.
"Я думаю, мы начнем снимать в начале следующего года, а не летом этого года. Думаю, что сценарии великолепны, но продюсеры хотят, чтобы они были еще лучше", – отметил он.
Режиссер проекта – Дебора Чоу, постановщик двух эпизодов "Мандалорца" для Disney+.
Действие нового сериала будет происходить спустя восемь лет после событий ленты "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов".
Всего вышло девять частей "Звездных войн". Десятая выйдет не ранее, чем в 2022 году.