Съемки сериала про Оби-Вана Кеноби по "Звездным войнам" отсрочили

Продюсеры посчитали слабым сценарий фильма по фантастической саге "Звездные войны".

Исполнитель главной роли в сериале Макгрегор: Думаю, сценарии великолепны, но продюсеры хотят, чтобы они были еще лучше Фото: EPA

Американская кинокомпания Lucafilm отложила производство сериала, основанного на франшизе "Звездные войны", главным героем которого должен был стать Оби-Ван Кеноби. Об этом сообщает Variety.

Причина – слабый сценарий, не удовлетворивший продюсера Кэтлин Кеннеди. На какой именно срок отложили начало производства, неизвестно.

Актер Юэн Макгрегор, который исполнит главную роль, заявил, что, вероятно, съемки начнутся в 2021 году.

"Я думаю, мы начнем снимать в начале следующего года, а не летом этого года. Думаю, что сценарии великолепны, но продюсеры хотят, чтобы они были еще лучше", – отметил он.

Режиссер проекта – Дебора Чоу, постановщик двух эпизодов "Мандалорца" для Disney+.

Действие нового сериала будет происходить спустя восемь лет после событий ленты "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов".

Всего вышло девять частей "Звездных войн". Десятая выйдет не ранее, чем в 2022 году.