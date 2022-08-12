50-летняя Вайнона Райдер снялась в откровенном рекламном ролике, пролив в декольте молоко. В сети обвинили бренд в сексизме. Видео

Райдер позирует в кадре в черном платье с глубоким декольте Скриншот: [WF] / YouTube

Актриса позирует в кадре в черном декольтированном платье с клатчем в одной руке и стаканом молока в другой. Начав жадно пить молоко, она проливает его себе в декольте. Этот момент камера снимеат крупным планом.

"Вайнона Райдер для Marc Jacobs", – говорится в описании ролика.

"Серьезно? Что за сексизм?" – отреагировали в сети.

"Так в чем смысл? Marc Jacobs легко моется? Или он такой дешевый, что на него можно что угодно лить?" – недоумевают подписчики.

"Серьезно? Самая банальная сексистская реклама. Такая неоригинальная и устаревшая", – написали пользователи сети.

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