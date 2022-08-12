50-летняя Вайнона Райдер снялась в откровенном рекламном ролике, пролив в декольте молоко. В сети обвинили бренд в сексизме. Видео

Актриса позирует в кадре в черном декольтированном платье с клатчем в одной руке и стаканом молока в другой. Начав жадно пить молоко, она проливает его себе в декольте. Этот момент камера снимеат крупным планом.
"Вайнона Райдер для Marc Jacobs", – говорится в описании ролика.
"Серьезно? Что за сексизм?" – отреагировали в сети.
"Так в чем смысл? Marc Jacobs легко моется? Или он такой дешевый, что на него можно что угодно лить?" – недоумевают подписчики.
"Серьезно? Самая банальная сексистская реклама. Такая неоригинальная и устаревшая", – написали пользователи сети.
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Райдер родилась в 1971 году в США. Она – лауреат премии "Золотой глобус" (1994) за роль второго плана в фильме "Эпоха невинности".