51-летний Трюдо расстался с 48-летней женой после 18 лет брака

"Мы с Софи хотим сообщить, что после многих значимых и сложных разговоров приняли решение разойтись", – написал премьер-министр Канады.
Супруги отметили, что после расставания остаются близкими друзьями, "глубоко любят и уважают друг друга и все, что уже построили, продолжат строить".
"Ради благополучия наших детей мы просим вас уважать их и нашу конфиденциальность", – отметил глава канадского правительства.
Причины развода не разглашаются.
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Джастин Трюдо и Софи Грегуар-Трюдо поженились в 2005 году. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Ксавьер и Адриен и дочь Элла-Грейс.