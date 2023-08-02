51-летний Трюдо расстался с 48-летней женой после 18 лет брака

В браке у Трюдо родилось трое детей Фото: sophiegregoiretrudeau / Instagram

"Мы с Софи хотим сообщить, что после многих значимых и сложных разговоров приняли решение разойтись", – написал премьер-министр Канады.

Супруги отметили, что после расставания остаются близкими друзьями, "глубоко любят и уважают друг друга и все, что уже построили, продолжат строить".

"Ради благополучия наших детей мы просим вас уважать их и нашу конфиденциальность", – отметил глава канадского правительства.

Причины развода не разглашаются.

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