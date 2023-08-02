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02 августа, 2023
 
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51-летний Трюдо расстался с 48-летней женой после 18 лет брака

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В браке у Трюдо родилось трое детей
В браке у Трюдо родилось трое детей
Фото: sophiegregoiretrudeau / Instagram

51-летний премьер-министр Канады Джастин Трюдо развелся со своей 48-летней женой Софи Грегуар-Трюдо. Об этом он сообщил 2 августа в Instаgram. Такой же пост о разводе опубликован на странице его экс-супруги.

"Мы с Софи хотим сообщить, что после многих значимых и сложных разговоров приняли решение разойтись",  написал премьер-министр Канады.

Супруги отметили, что после расставания остаются близкими друзьями, "глубоко любят и уважают друг друга и все, что уже построили, продолжат строить".

"Ради благополучия наших детей мы просим вас уважать их и нашу конфиденциальность", – отметил глава канадского правительства.

Причины развода не разглашаются. 

Контекст:

Джастин Трюдо и Софи Грегуар-Трюдо поженились в 2005 году. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Ксавьер и Адриен и дочь Элла-Грейс.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Джастин Трюдо, развод, премьер-министр
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