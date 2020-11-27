51-летний Перри женится на 29-летней избраннице

Звезда сериала "Друзья" 51-летний канадско-американский актер Мэттью Перри познакомился со своей невестой – 29-летней Молли Гурвиц – два года назад.

Исполнитель роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья" 51-летний канадско-американский актер Мэттью Перри сделал предложение своей избраннице – 29-летней Молли Гурвиц. Об этом он рассказал в комментарии таблоиду People.

По словам Перри, Гурвиц ответила ему согласием. Актер не уточнил, когда состоится свадебная церемония и кто будет на нее приглашен.

Перри и Гурвиц встречаются два года. Избранница актера занимается поиском актеров для проектов.

До знакомства с ней Перри состоял в отношениях с американской актрисой Лиззи Каплан, а в 90-е годы у него был непродолжительный роман с актрисой Джулией Робертс.

Брак с Гурвиц станет для Перри первым в его биографии.