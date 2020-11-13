Звезда "Друзей" Перри рассказал, когда начнутся съемки спецвыпуска сериала

По словам канадско-американского актера Мэттью Перри, актеров, задействованных в съемках спецвыпуска сериала "Друзья", ждет напряженный год.

Исполнитель роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья" канадско-американский актер Мэттью Перри заявил, что съемки специального выпуска сериала возобновятся весной 2021 года. Об этом он написал в Twitter 12 ноября.

"Воссоединение "Друзей" перенесено на начало марта. Похоже, у нас впереди напряженный год. И мне это нравится!" – сообщил он.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it! — matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020

"Друзья" – комедийный американский сериал, в котором рассказывается о жизни шестерых друзей, проживающих в Нью-Йорке. С 1994-го по 2004 год вышло 10 сезонов проекта.

О съемках спецвыпуска сериала стало известно в феврале 2020 года, однако в марте из-за пандемии коронавируса работа над спецвыпуском была приостановлена.

В новых сериях помимо Перри будут сниматься актеры Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи) и Дэвид Швиммер (Росс). За участие в съемках актеры получат гонорары в размере от $3 млн до $4 млн.