51-летняя Турман рассказала, почему не жалеет о сделанном в подростковом возрасте аборте

По словам актрисы, она забеременела в подростковом возрасте от мужчины, который был намного старше ее. Ситуацию усложняло то, что Турман жила в другой стране, где пыталась строить карьеру.

Свое решение сделать аборт она назвала одним из самых сложных. Турман подчеркнула, что и сейчас с болью вспоминает о случившемся, но не жалеет, что избавилась от плода.

Артистка уверена, что аборт позволил ей "вырасти и стать такой матерью, какой хотела и должна была быть".

Комментируя принятый в Техасе закон о запрете делать аборты, Турман заявила, что таким образом "государство лишает женщин прав на наши тела".