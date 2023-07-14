55-летний Шрайбер тайно женился на 31-летней избраннице, которая находится на девятом месяце беременности – СМИ

Шрайбер и Найсен состоят в отношениях пять лет Фото: taylorneisen / Instagram

Свадьба состоялась 4 июля. Скромная церемония проходила в особняке Шрайбера, расположенного в Хэмптоне (штат Вирджиния). На церемонии присутствовали всего четыре человека, включая детей актера от предыдущих отношений.

В публикации сообщается, что невеста Шрайбера находится на девятом месяце беременности и пара хотела, чтобы будущий ребенок родился в браке.