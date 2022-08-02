"57 лет, черт возьми". Херли восхитила стройной фигурой в бикини. Видео

Херли родилась в 1965 году в Великобритании Фото: elizabethhurley1 / Instagram

В начале видео Херли позирует перед камерой на фоне каменистого берега, а затем покадрово показала, как во время отдыха на яхте погружается в воду.

"Вы ненавидите людей, которые суетятся, прыгая в холодную воду?" – обратилась она к подписчикам.

"Вы – всемирное сокровище", – написали в комментариях поклонники звезды.

"У тебя потрясающее тело", – отреагировали фолловеры.

"57 лет, черт возьми", – прокомментировали ролик подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)