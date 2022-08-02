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02 августа, 2022
 
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"57 лет, черт возьми". Херли восхитила стройной фигурой в бикини. Видео

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Херли родилась в 1965 году в Великобритании
Херли родилась в 1965 году в Великобритании
Фото: elizabethhurley1 / Instagram

57-летняя британская актриса Элизабет Херли 1 августа опубликовала в Instagram ролик, в котором позирует в голубом бикини.

В начале видео Херли позирует перед камерой на фоне каменистого берега, а затем покадрово показала, как во время отдыха на яхте погружается в воду.

"Вы ненавидите людей, которые суетятся, прыгая в холодную воду?" – обратилась она к подписчикам.

"Вы – всемирное сокровище", – написали в комментариях поклонники звезды.

"У тебя потрясающее тело", – отреагировали фолловеры.

"57 лет, черт возьми", – прокомментировали ролик подписчики.

Контекст:

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с британским актером Хью Грантом. Они расстались в 2000 году. В 2007-м актриса вышла замуж за индийского бизнесмена Аруна Найара, с которым развелась в 2011 году.

У актрисы есть 18-летний сын Дэмиан от американского бизнесмена Стива Бинга, который в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.

Теги: купальник, Элизабет Херли, актриса, отдых, лето
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