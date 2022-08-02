"57 лет, черт возьми". Херли восхитила стройной фигурой в бикини. Видео

В начале видео Херли позирует перед камерой на фоне каменистого берега, а затем покадрово показала, как во время отдыха на яхте погружается в воду.
"Вы ненавидите людей, которые суетятся, прыгая в холодную воду?" – обратилась она к подписчикам.
"Вы – всемирное сокровище", – написали в комментариях поклонники звезды.
"У тебя потрясающее тело", – отреагировали фолловеры.
"57 лет, черт возьми", – прокомментировали ролик подписчики.
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Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.
Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с британским актером Хью Грантом. Они расстались в 2000 году. В 2007-м актриса вышла замуж за индийского бизнесмена Аруна Найара, с которым развелась в 2011 году.
У актрисы есть 18-летний сын Дэмиан от американского бизнесмена Стива Бинга, который в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.