57-летний Рассел Кроу появился на публике с молодой возлюбленной

Рассел Кроу познакомился с Бритни Териот на съемках фильма "Город порока" в 2013 году Фото: russellcrowe / Instagram

В публикации отмечается, что пара, которая редко появляется вместе на публике, посетила матч между австралийской теннисисткой Эшли Барти и американкой теннисисткой Даниэль Коллинз. Кроу и Териот сидели близко друг к другу, выглядели расслабленными и пребывали в хорошем настроении.

29 января фото с Кроу и Териот во время матча на Australian Open были опубликованы в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от fanpage for Russell Crowe fans (@russellcrowefanpageslovakia)