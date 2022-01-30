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30 января, 2022
 
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57-летний Рассел Кроу появился на публике с молодой возлюбленной

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Рассел Кроу познакомился с Бритни Териот на съемках фильма "Город порока" в 2013 году
Рассел Кроу познакомился с Бритни Териот на съемках фильма "Город порока" в 2013 году
Фото: russellcrowe / Instagram

57-летний австралийский актер был замечен на трибуне Открытого чемпионата Австралии по теннису вместе со своей возлюбленной – 31-летней американской актрисой и агентом по недвижимости Бритни Териот в субботу 29 января. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

В публикации отмечается, что пара, которая редко появляется вместе на публике, посетила матч между австралийской теннисисткой Эшли Барти и американкой теннисисткой Даниэль Коллинз. Кроу и Териот сидели близко друг к другу, выглядели расслабленными и пребывали в хорошем настроении.

29 января фото с Кроу и Териот во время матча на Australian Open были опубликованы в Instagram.

Контекст:

Кроу познакомился с Териот на съемках криминальной драмы "Город порока" в 2013 году. В ноябре 2020 года они подтвердили слухи о своем  романе.

Кроу родился 7 апреля  1964 года в Веллингтоне, Новая Зеландия. Он известен благодаря ролям в фильмах "Гладиатор", "Славные парни", "Свой человек", "Игры разума". У актера три номинации на премию "Оскар".

Теги: теннис, Australian Open, актер, актриса, Рассел Кроу, свидание
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