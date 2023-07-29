58-летняя Херли показала, как принимает солнечные ванны в бикини цвета морской зелени

"Получаю заряд витамина D ранним утром, прежде чем солнце действительно заставит надеть шляпу", – подписала она фото.

На сайте Херли указано, что стоимость такого бикини сейчас составляет $88 (около 3,3 тыс. грн).

"Сексуальное бикини с завязками получило обновление с великолепной золотой цепочкой", – говорится в описании изделия.

Контекст:

Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли продает именные купальники, дизайн которых разрабатывает самостоятельно. Она также рекламирует пляжные наряды в своем микроблоге.