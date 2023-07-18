58-летняя Херли в "самом сексуальном бикини на свете" за $88 показала свой идеальный день

Знаменитость позирует в кадре, лежа на диване.

"Идеальный день", – подписала она свое фото.

На сайте Херли указано, что стоимость такого бикини сейчас составляет $88 (около 3,3 тыс. грн).

"Идеальное бикини персикового цвета. Блестящие золотые цепочки и итальянская лайкра, моделирующая фигуру, делают это бикини самым сексуальным на свете. Имеет съемные подушечки и регулируемые завязки на шее и спине", – говорится в описании изделия.

Контекст:

Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли продает именные купальники, дизайн которых разрабатывает самостоятельно. Она также рекламирует пляжные наряды в своем микроблоге.