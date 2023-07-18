Бульвар Шоубиз
 
18 июля, 2023
 
Мода

58-летняя Херли в "самом сексуальном бикини на свете" за $88 показала свой идеальный день

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Херли родилась в 1965 году в Великобритании
Херли родилась в 1965 году в Великобритании
Фото: elizabethhurley1 / Instagram

58-летняя британская актриса Элизабет Херли 18 июля опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в персиковом бикини с золотистыми цепочками собственного дизайна.

Знаменитость позирует в кадре, лежа на диване.

"Идеальный день",  подписала она свое фото.

На сайте Херли указано, что стоимость такого бикини сейчас составляет $88 (около 3,3 тыс. грн).

"Идеальное бикини персикового цвета. Блестящие золотые цепочки и итальянская лайкра, моделирующая фигуру, делают это бикини самым сексуальным на свете. Имеет съемные подушечки и регулируемые завязки на шее и спине", – говорится в описании изделия.

Контекст:

Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли продает именные купальники, дизайн которых разрабатывает самостоятельно. Она также рекламирует пляжные наряды в своем микроблоге.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: купальник, Элизабет Херли
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