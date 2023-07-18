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18 июля, 2023
 
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В сети показали новые свадебные фото Дорофеевой и Кацурина

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года
О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года
Фото: nadya.do.do / Instagram

На Instagram-странице фан-аккаунта украинской певицы Нади Дорофеевой 16 июля опубликованы ее новые свадебные фото, на которых она запечатлена со своим вторым мужем, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным в день регистрации брака.

В комментарии Vogue певица рассказывала, что выбрала для церемонии платье от TG Botanical, вуаль ручной работы от украинского дизайнера Кати Сильченко, дополнив образ ботильонами Maison Margiela, так как хотела простоты и естественности.

Она призналась, что сразу влюбилась в платье, в котором была во время церемонии, хотя оно и не было классическим свадебным платьем. 

Комментируя образ своего мужа, который был на регистрации брака в пиджаке Maison Margiela, брюках свободного кроя, белой рубашке, кедах и кепке, Дорофеева призналась, что изначально он должен был надеть костюм, сшитый на заказ, но этот образ "был совсем не его", а "хотелось, чтобы Миша выглядел как Миша".

Поэтому за два дня до церемонии был подобран новый образ. Дорофеева призналась, что кепка, в которой Кацурин предстал на регистрации брака, – ее подарок.

Дорофеева и Кацурин не разглашают дату регистрации брака, но украинский продюсер Владимир Завадюк, который был приглашен на свадьбу, признался, что церемония состоялась в середине июля.

Контекст:

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года. 15 июня 2023-го СМИ сообщили, что Дорофеева и Кацурин готовятся к свадьбе. Тогда они не стали ни опровергать, ни подтверждать эту информацию, а первые свадебные фото опубликовали спустя почти месяц после этого.

Для Дорофеевой этот брак стал вторым, а для ее мужа – третьим.

Ранее певица была замужем за украинским артистом Dantes. В марте 2022 года они заявили, что расстались. В январе 2023-го певец сообщил, что они официально оформили развод. Детей у них нет.

Кацурин официально оформил развод со своей второй женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной, в начале 2022 года.

Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец вначале ее поддерживал во время развода с мужем, а позже между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021).

Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: свадьба, Надя Дорофеева, Михаил Кацурин
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