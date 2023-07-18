В сети показали новые свадебные фото Дорофеевой и Кацурина

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года Фото: nadya.do.do / Instagram

В комментарии Vogue певица рассказывала, что выбрала для церемонии платье от TG Botanical, вуаль ручной работы от украинского дизайнера Кати Сильченко, дополнив образ ботильонами Maison Margiela, так как хотела простоты и естественности.

Она призналась, что сразу влюбилась в платье, в котором была во время церемонии, хотя оно и не было классическим свадебным платьем.

Комментируя образ своего мужа, который был на регистрации брака в пиджаке Maison Margiela, брюках свободного кроя, белой рубашке, кедах и кепке, Дорофеева призналась, что изначально он должен был надеть костюм, сшитый на заказ, но этот образ "был совсем не его", а "хотелось, чтобы Миша выглядел как Миша".

Поэтому за два дня до церемонии был подобран новый образ. Дорофеева призналась, что кепка, в которой Кацурин предстал на регистрации брака, – ее подарок.

Дорофеева и Кацурин не разглашают дату регистрации брака, но украинский продюсер Владимир Завадюк, который был приглашен на свадьбу, признался, что церемония состоялась в середине июля.